إيران توافق على فتح معبر برويزخان الحدودى مع العراق

إيران توافق على فتح معبر برويزخان الحدودى مع العراقالأحد، 24 ديسمبر 2017 12:26 م
مجلس الشورى الإيرانى - أرشيفية
أ ش أ
أعلنت إيران، اليوم الأحد، موافقتها على إعادة فتح معبر برويزخان الحدودى مع العراق.
ونقلت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، عن النائب فى مجلس الشورى الإيرانى، فرهاد تجرى، قوله - خلال اجتماع المجلس الإدارى لمدينة قصر شيرين بمحافظة كرمانشاه، غرب إيران - "إن الموافقة صدرت بإعادة فتح معبر برويزخان الحدودى مع العراق، بانتظار تحسن الظروف فى الجانب الآخر من الحدود".
وأضاف "إن المصالح والمنافع للمناطق والمدن تتأثر بالقضايا الوطنية، وأن إعادة فتح معبر (برويزخان) الحدودى رسميا يعتبر قضية وطنية، وهو أمر محسوم إلا أننا ننتظر عودة الهدوء النسبى إلى العراق".
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