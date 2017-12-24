إصابة 5 أشخاص فى مشاجرة على حد فاصل بين أرض زراعية بالبحيرة

البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

أصيب 5 أشخاص فى مشاجرة على حد فاصل بين أرض زراعية بأبو حمص وتم نقل المصابين لمستشفى أبو حمص العام .

تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح ، مساعد وزير الداخلية ، مدير أمن البحيرة ، إخطارًا من مركز شرطة أبوحمص بحدوث مشاجرة بناحية قرية بسنتواى بدائرة المركز.

بالانتقال والفحص، تبين حدوث مشاجرة بين كل من ، طرف أول ، "بيومى م م" 27 سنة مصاب بسحجات بالذراع الأيسر ، "جمعة إ م" 51 سنة مزارع ، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم ، طرف ثانى، و"صباح م إب" 30 سنة ربة منزل ، مصابة بسحجات متفرقة بالجسم، و"سامى ال ال" زوج الأولى، و"إبراهيم ال ال" شقيق الثانى وجميعهم يقيمون بذات الناحية ، وذلك بسبب خلافات على حد فاصل بين أرضيهما الزراعية قام على إثرها الطرفان بالتعدى على بعضهم بالضرب وإحداث مابهم من إصابات.