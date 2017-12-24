video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأحد، 24 ديسمبر 2017 11:37 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إصابة 5 أشخاص فى مشاجرة على حد فاصل بين أرض زراعية بالبحيرة

الأحد، 24 ديسمبر 2017 11:33 ص
إصابة 5 أشخاص فى مشاجرة على حد فاصل بين أرض زراعية بالبحيرة مشاجرة - أرشيفية


البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة

أصيب 5 أشخاص فى مشاجرة على حد فاصل بين أرض زراعية بأبو حمص وتم نقل المصابين لمستشفى أبو حمص العام .
 
تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح ، مساعد وزير الداخلية ، مدير أمن البحيرة ، إخطارًا من مركز شرطة أبوحمص بحدوث مشاجرة بناحية قرية بسنتواى بدائرة المركز.
 
بالانتقال والفحص، تبين حدوث مشاجرة بين كل من ، طرف أول ، "بيومى م م" 27 سنة مصاب بسحجات بالذراع الأيسر ، "جمعة إ م"   51 سنة مزارع ، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم ، طرف ثانى، و"صباح م إب" 30 سنة ربة منزل ، مصابة بسحجات متفرقة بالجسم، و"سامى ال ال" زوج الأولى، و"إبراهيم ال ال" شقيق الثانى وجميعهم يقيمون بذات الناحية ، وذلك بسبب خلافات على حد فاصل بين أرضيهما الزراعية قام على إثرها الطرفان بالتعدى على بعضهم بالضرب وإحداث مابهم من إصابات.
 
وبسؤال طرفى المشاجرة ، قررا بمضمون ماتقدم و تحرر المحضر اللازم ، وجارٍ العرض على النيابة العامة.
 
 

 



موضوعات متعلقة..

شرطة التموين تضبط مسئولين بالبحيرة استوليا على 60 طن أرز مدعم

ضبط عاطلين أثناء محاولتهما سرقة سيارة فى كفر الدوار بالبحيرة

إصابة 5 أشخاص فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة برشيد

البحيرة

اخبار البحيرة

اخبار مصر

المحافظات

مديرية امن البحيرة

ابو حمص



لا تفوتك
وزير النقل: القطار المكهرب يدخل الخدمة خلال عامين

وزير النقل: القطار المكهرب يدخل الخدمة خلال عامين

حراسة المرمى قنبلة تهدد المنتخب فى كأس العالم.. تراجع مستوى الحراس يؤرق كوبر.. مصادر: الجهاز الفنى يدرس الموقف ويبحث عن طرق للتدعيم.. و"ناجى": لدينا وقت طويل لإعداد اللاعبين للمنافسة قبل مونديال روسيا

حراسة المرمى قنبلة تهدد المنتخب فى كأس العالم.. تراجع مستوى الحراس يؤرق كوبر.. مصادر: الجهاز الفنى يدرس الموقف ويبحث عن طرق للتدعيم.. و"ناجى": لدينا وقت طويل لإعداد اللاعبين للمنافسة قبل مونديال روسيا

الكريسماس والأعياد السر وراء زيادة المواليد فى العالم.. دراسة: الشغف لممارسة الجنس يرتفع فى أعياد رأس السنة.. وفى عيد الفطر بالدول الإسلامية.. وأطباء: لهذه الأسباب تزداد الرغبة فى ممارسة العلاقة الزوجية

الكريسماس والأعياد السر وراء زيادة المواليد فى العالم.. دراسة: الشغف لممارسة الجنس يرتفع فى أعياد رأس السنة.. وفى عيد الفطر بالدول الإسلامية.. وأطباء: لهذه الأسباب تزداد الرغبة فى ممارسة العلاقة الزوجية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة