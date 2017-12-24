إصابة 5 أشخاص فى مشاجرة على حد فاصل بين أرض زراعية بالبحيرة

إصابة 5 أشخاص فى مشاجرة على حد فاصل بين أرض زراعية بالبحيرةالأحد، 24 ديسمبر 2017 11:33 ص
مشاجرة - أرشيفية
البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جودة
أصيب 5 أشخاص فى مشاجرة على حد فاصل بين أرض زراعية بأبو حمص وتم نقل المصابين لمستشفى أبو حمص العام .
تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح ، مساعد وزير الداخلية ، مدير أمن البحيرة ، إخطارًا من مركز شرطة أبوحمص بحدوث مشاجرة بناحية قرية بسنتواى بدائرة المركز.
بالانتقال والفحص، تبين حدوث مشاجرة بين كل من ، طرف أول ، "بيومى م م" 27 سنة مصاب بسحجات بالذراع الأيسر ، "جمعة إ م" 51 سنة مزارع ، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم ، طرف ثانى، و"صباح م إب" 30 سنة ربة منزل ، مصابة بسحجات متفرقة بالجسم، و"سامى ال ال" زوج الأولى، و"إبراهيم ال ال" شقيق الثانى وجميعهم يقيمون بذات الناحية ، وذلك بسبب خلافات على حد فاصل بين أرضيهما الزراعية قام على إثرها الطرفان بالتعدى على بعضهم بالضرب وإحداث مابهم من إصابات.
وبسؤال طرفى المشاجرة ، قررا بمضمون ماتقدم و تحرر المحضر اللازم ، وجارٍ العرض على النيابة العامة.
حراسة المرمى قنبلة تهدد المنتخب فى كأس العالم.. تراجع مستوى الحراس يؤرق كوبر.. مصادر: الجهاز الفنى يدرس الموقف ويبحث عن طرق للتدعيم.. و"ناجى": لدينا وقت طويل لإعداد اللاعبين للمنافسة قبل مونديال روسيا
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة