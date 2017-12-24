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الأحد، 24 ديسمبر 2017 11:37 ص
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إصابة 5 أشخاص فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة برشيد

الأحد، 24 ديسمبر 2017 11:15 ص
إصابة 5 أشخاص فى مشاجرة بسبب خلافات الجيرة برشيد اللواء علاء الدين عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة


البحيرة - جمال أبو الفضل - ناصر جوده

أصيب 5 أشخاص فى مشاجرة بقرية سيدى عمر التابعة لمركز شرطة رشيد بسبب خلافات الجيرة، وتم نقلهم للمستشفى العام لتلقى العلاج.
 
تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة رشيد بحدوث مشاجرة بناحية قرية سيدى عمر بدائرة المركز.
 
انتقل ضباط مركز الشرطة ، وتبين حدوث مشاجرة بين كل من "طرف أول" رضا ع ف ال 30 سائق ، مصاب بجروح متفرقة بالجسم وعادل ف ال "والد الأول" و طرف ثاني إبراهيم ف ال 55 سنة فلاح ، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج وجرح قطعى بفروه لرأس طوله 8 سم ، محمد إ ف ال سن 25 فلاح ، مصاب بإشتباه مابعد الإرتجاج ونزيف بالمخ و هشام إب ف ال 17 سنة فلاح مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج ونزيف بالمخ وجروح متفرقة بالجسم ، وجميعهم "عائله واحدة" ويقيمون بذات الناحية ، لخلافات بسبب الجيره قام على أثرها الطرفين بالتعدى على بعضهم بالضرب، مما أدى لحدوث إصابتهم المنوه عنها.
 
تم نقل المصابين لمستشفى رشيد العام، وتحويل الطرف الثانى للمستشفى الرئيسى الجامعى بالإسكندرية لاستكمال العلاج ، بسؤال طرفى المشاجرة، قررا بمضمون ما تقدم، و تحرر المحضر اللازم وجارٍ العرض على النيابة العامة.
 
 

 



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