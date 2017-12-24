إصابة طالب بعد سقوطه من سيارة فى المنوفية





المنوفية - محمود شاكر

أصيب طالب بإصابات متفرقة إثر سقوطة من سيارة نقل كان متشبثا بها من الخلف بدائرة مركز الباجور بمحافظة المنوفية.

تلقت مديرية أمن المنوفية، اخطارا يفيد باستقبال مستشفى الباجور العام "ع. ر. ز" طالب مصابا بكدمات بالوجه، واشتباه كسر بالجمجمة وغيبوبة ولا يمكن استجوابه وتم تحويله إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى.

بالانتقال والفحص وسؤال والدته "س. م. ا " ربة منزل قررت بأنه أثناء استقلال نجلها سيارة نقل مجهولة متشبثا بها من الخلف سقط أرضا وحدثت إصابتة، ولم تتهم أحد وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.