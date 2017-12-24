إصابة طالب بعد سقوطه من سيارة فى المنوفية

اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية
المنوفية - محمود شاكر
أصيب طالب بإصابات متفرقة إثر سقوطة من سيارة نقل كان متشبثا بها من الخلف بدائرة مركز الباجور بمحافظة المنوفية.
تلقت مديرية أمن المنوفية، اخطارا يفيد باستقبال مستشفى الباجور العام "ع. ر. ز" طالب مصابا بكدمات بالوجه، واشتباه كسر بالجمجمة وغيبوبة ولا يمكن استجوابه وتم تحويله إلى مستشفى شبين الكوم الجامعى.
بالانتقال والفحص وسؤال والدته "س. م. ا " ربة منزل قررت بأنه أثناء استقلال نجلها سيارة نقل مجهولة متشبثا بها من الخلف سقط أرضا وحدثت إصابتة، ولم تتهم أحد وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.
حراسة المرمى قنبلة تهدد المنتخب فى كأس العالم.. تراجع مستوى الحراس يؤرق كوبر.. مصادر: الجهاز الفنى يدرس الموقف ويبحث عن طرق للتدعيم.. و"ناجى": لدينا وقت طويل لإعداد اللاعبين للمنافسة قبل مونديال روسيا
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة