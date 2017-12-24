إزالة 439 حالة تعدى على الأراضى الزراعية بالمنيا





المنيا- حسن عبد الففار

أزالت مديرية الزراعة بالمنيا، 439 حالة تعد على الأرض الزراعية بمساحة 19 فدان و 17قيراط و14 سهم، وذلك خلال عدد من حملات الإزالة التى نظمتها مديرية الزراعة على مستوى مراكز المنيا فى الفترة من15 وحتى 21ديسمبر الجاري، بهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية داخل زمام المحافظة .

قال المهندس عبد العاطى صديق مدير مديرية الزراعة بالمنيا، إن الحملة أسفرت عن إزالة 13 حالة تعدى بمركز العدوة بمساحة 12 قيراط و8 سهم، وعدد 39 حالة تعدى بمركز مغاغة بمساحة فدان و 16قيراط و4 سهم، و 68 حالة بمركز بنيمزار بمساحة2 فدان و6 سهم، و32 حالة بمركز مطاى بمساحة 21 قيراط و 4 سهم، و 113 حالة بسمالوط بمساحة 3 فدان و7 قيراط و سهم، و 28 حالة بمركز المنيا بمساحة فدان و2 قيراط وسهم ، و 3 حالات فى أبوقرقاص بمساحة قيراط و18 سهم، و 82 حالة بملوى بمساحة 8 فدان و15 سهم، و 21 حالة بمركز ديرمواس بمساحة 14 قيراط ، بالإضافة إلى 40 حالة تعدى على أرض إصلاح زراعى بمساحة فدان و 14 قيراط و5 سهم.