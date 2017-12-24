إحالة كهربائى للمحاكمة بتهمة قتل شقيقه بسبب خلافات مالية فى إمبابة





كتب سليم على

قررت نيابة حوادث شمال الجيزة، إحالة كهربائى إلى المحاكمة الجنائية، لاتهامه بقتل شقيقه بمنطقة إمبابة.

وكشفت تحقيقات المستشار إسلام علوى وكيل أول النيابة، ورود إخطار إلى رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة من مستشفى إمبابة العام باستقبال " ك.م"، 23 سنة، جثة هامدة، إثر إصابته بجرح قطعى بالوريد خلف الركبة.

وأضافت التحقيقات أنه على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى الجثة، وتبين أنها لشخص يدعى" ك.م"، 28 سنة عاطل، ويقطن بشارع زكى مطر التابع لدائرة القسم، وأنه بالتحرى تبين أن وراء ارتكاب الواقعة "م.م" 23 سنة، كهربائى، إثر خلافات مالية نشبت بينهما.