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إحالة صاحبة حضانة وربة منزل للجنايات بتهمة قتل سائق وتقطيع جسده بالوراق

الأحد، 24 ديسمبر 2017 08:57 م
إحالة صاحبة حضانة وربة منزل للجنايات بتهمة قتل سائق وتقطيع جسده بالوراق جثه - ارشيفية


كتب سليم على
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أحالت نيابة حوادث شمال الجيزة، صاحبة حضانة، وربة منزل، إلى المحاكمة الجنائية،  لاتهامهما، بقتل سائق و تقطيعه إلى 3 أجزاء، بعد أن هددها بنشر فيديوهات مخلة تجمعهما على مواقع التواصل الاجتماعى.

تحقيقات المستشار حسين عامر وكيل نيابة حوادث شمال الجيزة، كشفت عثور قوة من مباحث قسم الوراق المكلفة بالبحث عن باقى أجزاء جثة بالوراق والمكونة من ذراع ورأس، عن أشلاء لجثة جديدة مماثلة مقطعة إلى 3 أجزاء، وكشف التحريات أنها لسائق من منطقة بشتيل بأوسيم، وتم تحرير محضر بغيابه منذ شهر مايو الماضى.

وأشارت التحقيقات، إلى أنه بإجراء التحريات اللازمة، حول السائق المتغيب تبين أنه فى العقد الثالث من العمر، وسيئ السمعة، ومتعدد العلاقات النسائية، كما تبين أن المجنى عليه كان على علاقة غير شرعية مع صاحبة حضانة، وصورها فى أوضاع مخلة، وابتزها بالصور والفيديوهات، وهدها بنشرها على مواقع التواصل الاجتماعى.

وقالت المتهمة خلال التحقيقات:" تعرفت على السائق منذ سنوات ونشأت بيننا علاقة آثمة، وبعد فترة حدثت مشاكل قام على إثرها المجنى عليه  بتهديدى بنشر فيديوهات مخلة تجمعنى معه".

وأشارت المتهمة وتدعى "ميرفت.ر.س"، 37 سنة، صاحبة حضانة، خلال التحقيقات، إلى أنها قررت التخلص منه فى محاولة منها للحفاظ على حياتها الزوجية، فاستعانت بسيدة تعمل لديها فى الحضانة ملكها، وعرضت عليها الأمر مقابل 20 ألف جنيه، وبالفعل استدرجت المتهمة الثانية المجنى عليه لشقتها فى بشتيل بحجة بيعها، وأقنعته المتهمة الأولى بالذهاب لتكون خلوتهما، وفور وصولها الشقة أحضرت المتهمة الثانية مشروب النسكافيه ووضعت بداخله أقراصًا منومة، وحصلت على المبلغ من صاحبة الحضانة نظير خدمتها.

وأضافت: "هنا انتهت مهمتى وتركت المنزل للمتهمة الأولى بعدما أحضرت لها السكين والساطور والأكياس البلاستيك".

من جانبها قالت المتهمة الأولى "صاحبة الحضانة"، إنها ذبحته وقطعت جسده إلى 3 أجزاء ووضعته داخل 3 أكياس، وألقت بجزء بترعة المتربة فى إمبابة، وباقى الأجزاء الرأس والذراعين فى نهر النيل من أعلى كوبرى الوراق، لافتة إلى أنها اشترت 3 غوايش ذهب بمبلغ 20 ألف جنيه كانت بحوزة المجنى عليه، وباعت الهاتف المحمول لأحد المحلات بمنطقة إمبابة، بإرشادها تم ضبطه، وكسرت الهاتف الخاص بالمجنى عليه، وألقته فى أحد مقالب القمامة، واحتفظت بكارت ميمورى كان بداخله ظنًا منها أنه يحوى على الصور والفيديوهات الخاصة.

كان اللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، تلقى إخطارًا من المقدم هانى مندور رئيس مباحث قسم شرطة الوراق، بالعثور على أشلاء جثة بجوار أحد المحلات بدائرة القسم.

 


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