video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الإثنين، 25 ديسمبر 2017 12:26 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

إحالة دعوى بطلان حظر المكالمات المجانية عبر تطبيقات الهواتف للمفوضين

الأحد، 24 ديسمبر 2017 06:57 م
إحالة دعوى بطلان حظر المكالمات المجانية عبر تطبيقات الهواتف للمفوضين مجلس الدولة


كتب-أحمد عبد الهادى
إضافة تعليق

قررت محكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار سامى عبد الحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، اليوم الأحد، إحالة الدعوى المقامة من المحامية الحقوقية عزيزة الطويل، المطالبة ببطلان قرار شركات المحمول بمصر بحظر المكالمات الصوتية عبر التطبيقات المجانية، مثل: «سكايب» و«ڤايبر»، لهيئة مفوضي الدولة لإعداد تقرير بالرأى القانونى فيها.

وذكرت الدعوى، إن العديد من المواطنين تضرروا خلال الفترة الأخيرة جراء حجب المكالمات الصوتية عبر التطبيقات المجانية.

وأكدت أن "شركات المحمول تغاير بين مستخدمي الهاتف المحمول ومستخدمي الـ«يو إس بي مودم» من خلال أجهزة الكمبيوتر، فى إجراء المكالمات عبر تلك التطبيقات"، موضحة إنها "تحظرها على مستخدمي الهواتف المحمول، وتتيحها لمستخدمى أجهزة الكمبيوتر".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

تأجيل دعوى تمكين أعضاء "أهلى الشيخ زايد" من التصويت بالانتخابات لـ28 يناير

تأجيل نظر دعوى وقف قرار إلغاء التعليم المفتوح لـ 21 يناير

تأجيل دعوى وقف عمل مؤسسة الاختفاء القسرى لـ 11مارس

مجلس الدولة

القضاء الادارى

الفايبر

اخبار مصر



لا تفوتك
الداخلية: مقتل 9 إرهابيين يزرعون القنابل بسيناء.. وضبط 9 آخرين

الداخلية: مقتل 9 إرهابيين يزرعون القنابل بسيناء.. وضبط 9 آخرين

الإحصاء: رصيد الأرز يكفى 25 يومًا.. والزيت 3 أشهر واللحوم حتى مايو 2019

الإحصاء: رصيد الأرز يكفى 25 يومًا.. والزيت 3 أشهر واللحوم حتى مايو 2019

المصريون يضغطون على الرئيس: "ترشح علشان تبنيها".. ملايين الموقعين على استمارة الحملة قالوا كلمتهم: الإنجازات لا تحتمل المجازفة.. ومستمرون حتى يستجيب الرئيس لإرادة المصريين بالترشح لفترة رئاسية ثانية

المصريون يضغطون على الرئيس: "ترشح علشان تبنيها".. ملايين الموقعين على استمارة الحملة قالوا كلمتهم: الإنجازات لا تحتمل المجازفة.. ومستمرون حتى يستجيب الرئيس لإرادة المصريين بالترشح لفترة رئاسية ثانية

الرياح نشطة وفرص سقوط الأمطار مهيأة.. الأرصاد تحذر من الملاحة بالبحر المتوسط.. وتؤكد: الشبورة الكثيفة تعود للطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.. وحالة الطقس تعود للاستقرار الثلاثاء

الرياح نشطة وفرص سقوط الأمطار مهيأة.. الأرصاد تحذر من الملاحة بالبحر المتوسط.. وتؤكد: الشبورة الكثيفة تعود للطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.. وحالة الطقس تعود للاستقرار الثلاثاء

مفاجأة.. الأهلى له حق رعاية فى محمد الننى.. والمقاولون يرفض ملايين الزمالك

مفاجأة.. الأهلى له حق رعاية فى محمد الننى.. والمقاولون يرفض ملايين الزمالك

الزمالك يفاوض المصرى لضم الهارب بانسيه نهائيا مقابل 3 لاعبين

الزمالك يفاوض المصرى لضم الهارب بانسيه نهائيا مقابل 3 لاعبين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة