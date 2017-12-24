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أهم 10 بوستات.. هجوم على هارى كين بعد تساويه مع صلاح: اللى هيقرب منه هنزعله

الأحد، 24 ديسمبر 2017 07:00 م
أهم 10 بوستات.. هجوم على هارى كين بعد تساويه مع صلاح: اللى هيقرب منه هنزعله هارى كين ومحمد صلاح


كتبت مريم بدر الدين
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تنوعت مشاركات مشاهير الفن والسياسة والرياضة، عبر وسائل التواصل الاجتماعى المختلفة، اليوم الأحد، نرصدها لكم فى أهم 10 منشورات وهاشتاجات..
 

1.  مشاهير العالم العربى يحتفلون بأعياد الميلاد والكريسماس عبر حساباتهم

عاصى الحلانى
عاصى الحلانى

 

ميشيل عون
ميشيل عون

 

هانى رمزى
هانى رمزى

 

2.       أحمد السقا فى ذكرى رحيل خالد صالح: "حبيى يا قنصل.. الله يرحمك"

احمد السقا
احمد السقا

 

3.       فيديو.. إعلان دنماركى يثير غضب الإسرائيليين بعد تشبيههم بالفأر

 

4.       صورة.. عمرو أديب يحتفل مع فريق عمله بجوائز "دير جيست"

عمر اديب
عمر اديب

 

5.       المصريون يهاجمون "هارى كين" بعد تساويه مع صلاح: اللى هيقرب من أبو مكة هنزعله

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6.       السفارة البريطانية بالقاهرة تهنئ المصريين بأعياد الميلاد وتعلن موعد إغلاقها

السفارة البريطانية
السفارة البريطانية

 

7.       هاشتاج "الكلاسيكو" يتصدر "تويتر" بعد فوز برشلونة على ريال مدريد

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8.       أنور قرقاش: نقدر المرأة التونسية ونحترمها ونثمن تجربتها ونتفادى المغالطة

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انور قرقاش

 

9.       أحمد حلمى: "لولا ربنا ثم هنيدى مكنش حد فينا خد فرصة فى السينما"

482803-احمد-حلمى
احمد-حلمى

 

10.   شاهد..ليلى علوى مع "هنيدى ونيللى ومنير" من حفل جوائز دير جيست

ليلى علوى
ليلى علوى

 

 


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بوستات



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