أهالى قرية بالشرقية يضبطون لصين لمحاولتهما سرقة دراجة بخارية بأولاد صقر

أهالى قرية بالشرقية يضبطون لصين لمحاولتهما سرقة دراجة بخارية بأولاد صقرالأحد، 24 ديسمبر 2017 11:03 ص
أحد المتهمين
الشرقية - فتحية الديب
تحفظ عدد من أهالى قرية تل راك بمركز أولاد صقر بمحافظة الشرقية، على شخصين أثناء محاولتهما سرقة دراجة بخارية.
وقال شهود عيان بالقرية، إن أحد الأهالى شاهد شخصين أثناء محاولتهما سرقة دراجة بخارية، فاستغاث بالأهالى، وتم التحفظ عليهما.
وفى سياق متصل، تعدى عدد من أهالى قرية القضاة بمركز كفر صقر، أمس، بالضرب المبرح على شخص أثناء محاولته سرقة ماكينة رى، وتم التحفظ عليه لتسلميه للشرطة، وإخطار النيابة العامة.
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