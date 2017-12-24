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ألمانيا: لم نحقق أهدافنا الخاصة بدمج المهاجرين واللاجئين

الأحد، 24 ديسمبر 2017 10:34 م
ألمانيا: لم نحقق أهدافنا الخاصة بدمج المهاجرين واللاجئين مهاجرون _ صورة أرشيفية


برلين أ ش أ
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ذكر "المكتب الفيدرالى للهجرة واللاجئين" فى ألمانيا أن برلين تخلفت خلال العام الجارى عن أهدافها فيما يخص عملية دمج المهاجرين واللاجئين بعد أن يتم قبول طلبات لجوئهم وإعادة توطينهم فى ألمانيا.

ونقلت صحيفة "دويتشه فيله" الألمانية عن المكتب الفيدرالى أن مدة انتظار اللاجئين لبدء دورات الدمج ارتفعت إلى 5ر12 أسبوع بحلول نهاية نوفمبر السابق، وهو ما يعد تقصيرا، إذ كان المكتب حدد فى وقت سابق من العام الجارى مهلة 6 أسابيع لتنفيذ هذا الهدف.

وأكدت "دويتشه فيله" أنه فى يناير الماضي، قبل تحديد مدة معينة، كان اللاجئون ينتظرون فى المتوسط لمدة 9ر10 أسبوع لبدء برامج الدمج التى تقدم للمهاجرين واللاجئين دروسا فى اللغة الألمانية وتعرفهم بتوجهات القانون والتاريخ والثقافة والقيم الألمانية.

وإلى جانب إطالة أمد الانتظار، فإن المكتب الفيدرالى تخلف أيضا عن تحقيق هدف مشاركة 430 ألف لاجئ ومهاجر فى دورات الدمج هذا العام، حيث بلغ عدد المشاركين حتى منتصف ديسمبر الجارى 280 ألفا تقريبا.

وشارك 84 ألف مهاجر ولاجئ فقط فى دورات دعم اللغة الألمانية المتعلقة بمجال وظيفى معين، مقارنة بـ 175 ألفا كانوا هدفا لبرنامج المكتب الفيدرالي.


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