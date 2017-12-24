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أجراس كاتدرائية الكاثوليك تدق لتعلن بدء قداس العيد فى حراسة الشرطة

الأحد، 24 ديسمبر 2017 09:25 م
أجراس كاتدرائية الكاثوليك تدق لتعلن بدء قداس العيد فى حراسة الشرطة صلوات قداس عيد الميلاد المجيد


سارة علام - تصوير حسام عاطف
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دقت أجراس كاتدرائية السيدة العذراء بمدينة نصر لتعلن بدء صلوات قداس عيد الميلاد المجيد الذى يترأسه الأنبا إبراهيم اسحق بطريرك الكاثوليك.
 
ونشرت الشرطة بواباتها الإلكترونية فى كافة الطرق المؤدية للكنيسة، وانتشرت عناصر الشرطة النسائية التى عملت على تفتيش النساء.
 
فيما تزينت الكنيسة بزينة عيد الميلاد حيث وضعت مجسمًا حجريًا للمزود، الذى شهد ميلاد السيد المسيح في بيت لحم ودخل بطريرك الكاثوليك يتقدم أساقفة وكهنة الكنيسة مصحوبًا بالألحان الكنسية.
صور عيد الميلاد المجيد (1)
 

 

صور عيد الميلاد المجيد (2)

 

 

صور عيد الميلاد المجيد (3)
 

 

 

صور عيد الميلاد المجيد (4)
 

 

 

صور عيد الميلاد المجيد (5)
 

 

 

صور عيد الميلاد المجيد (6)
 

 

 

صور عيد الميلاد المجيد (7)
 

 

 

صور عيد الميلاد المجيد (8)
 

 

 

صور عيد الميلاد المجيد (9)

 

 

صور عيد الميلاد المجيد (10)
 

 

 

صور عيد الميلاد المجيد (11)
 

 

 

صور عيد الميلاد المجيد (12)
 

 

 

صور عيد الميلاد المجيد (13)
 

 

 

صور عيد الميلاد المجيد (14)
 

 

 

صور عيد الميلاد المجيد (15)
 

 

 

صور عيد الميلاد المجيد (16)

 

 

صور عيد الميلاد المجيد (17)
 

 

 

صور عيد الميلاد المجيد (18)

 

 

صور عيد الميلاد المجيد (19)
 

 

 

صور عيد الميلاد المجيد (20)
 

 

 

صور عيد الميلاد المجيد (21)
 

 

 

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صور عيد الميلاد المجيد (26)
 

 

 

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صور عيد الميلاد المجيد (31)
 

 

 

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صور عيد الميلاد المجيد (33)
 

 

 

صور عيد الميلاد المجيد (34)
 

 

 

صور عيد الميلاد المجيد (35)
 

 

 

صور عيد الميلاد المجيد (36)

 

 

صور عيد الميلاد المجيد (37)
 

 

 

صور عيد الميلاد المجيد (38)
 

 

 

صور عيد الميلاد المجيد (39)

 

 
صور عيد الميلاد المجيد (40)

 

صور عيد الميلاد المجيد (41)
 

 

 

صور عيد الميلاد المجيد (42)
 

 

 

صور عيد الميلاد المجيد (43)
 

 

 

صور عيد الميلاد المجيد (44)
 

 

 

صور عيد الميلاد المجيد (45)

 

 

صور عيد الميلاد المجيد (46)
 

 

 

صور عيد الميلاد المجيد (47)
 

 

 

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