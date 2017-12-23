22 عنصرا من ميليشيا الحوثى الهاربين بجبال بيحان يسلمون أنفسهم لقوات الشرعية

22 عنصرا من ميليشيا الحوثى الهاربين بجبال بيحان يسلمون أنفسهم لقوات الشرعيةالسبت، 23 ديسمبر 2017 07:34 م
معارك الحوثيين باليمن
كتب أيمن رمضان
أفادت فضائية "العربية"، فى نبأ عاجل لها منذ قليل بأن نحو 22 عنصرا من ميليشيات الحوثى الهاربين فى جبال بيحان يسلمون أنفسهم لقوات الشرعية باليمن.
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