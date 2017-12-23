22 عنصرا من ميليشيا الحوثى الهاربين بجبال بيحان يسلمون أنفسهم لقوات الشرعية





كتب أيمن رمضان

أفادت فضائية "العربية"، فى نبأ عاجل لها منذ قليل بأن نحو 22 عنصرا من ميليشيات الحوثى الهاربين فى جبال بيحان يسلمون أنفسهم لقوات الشرعية باليمن.