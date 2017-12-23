video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
السبت، 23 ديسمبر 2017 09:55 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

22 عنصرا من ميليشيا الحوثى الهاربين بجبال بيحان يسلمون أنفسهم لقوات الشرعية

السبت، 23 ديسمبر 2017 07:34 م
22 عنصرا من ميليشيا الحوثى الهاربين بجبال بيحان يسلمون أنفسهم لقوات الشرعية معارك الحوثيين باليمن


كتب أيمن رمضان

أفادت فضائية "العربية"، فى نبأ عاجل لها منذ قليل بأن نحو 22 عنصرا من ميليشيات الحوثى الهاربين فى جبال بيحان يسلمون أنفسهم لقوات الشرعية باليمن.

 

 



موضوعات متعلقة..

مقتل 19 من عناصر ميليشيات إيران الحوثية فى اليمن

الصحف المصرية: يوم الشهداء فى القدس.. سعد الدين إبراهيم: أنا ضد الحجاب والسلفيون كومبارس الإخوان.. إطلاق مشروعات قومية عملاقة لدعم التنمية.. وزير الخارجية: زيارة مرتقبة للعاهل المغربى وأحذر من الوضع فى اليمن

الحوثيون يجبرون الخطباء على الدعوة للحرب.. و41من أسرة صالح يهربون من اليمن

اليمن

الحرب

الحوثيين

ميليشيات



لا تفوتك
الأرصاد: انخفاض بدرجات الحرارة غدا.. والصغرى بالقاهرة 14 درجة

الأرصاد: انخفاض بدرجات الحرارة غدا.. والصغرى بالقاهرة 14 درجة

"محور السلام والرخاء".. فيلم تسجيلى يبرز أهم مشروعات هيئة قناة السويس (صور)

"محور السلام والرخاء".. فيلم تسجيلى يبرز أهم مشروعات هيئة قناة السويس (صور)

فيديو.. العبور الجديد.. السيسي يشهد انتهاء أعمال حفر أنفاق قناة السويس.. ويكشف عن مشروع عمرانى بسيناء بـ100 مليار جنيه.. ويؤكد للمصريين: "نموت كلنا ولا إن حد يقرب من أرضنا".. ويدشن أكبر سفينة للخدمات البترولية

فيديو.. العبور الجديد.. السيسي يشهد انتهاء أعمال حفر أنفاق قناة السويس.. ويكشف عن مشروع عمرانى بسيناء بـ100 مليار جنيه.. ويؤكد للمصريين: "نموت كلنا ولا إن حد يقرب من أرضنا".. ويدشن أكبر سفينة للخدمات البترولية

6 طعنات إفريقية للكرة المصرية فى 2017.. الكاميرون تخطف الكان من الفراعنة.. الشباب يودع من الدور الأول.. سموحة والمصرى يخسران الكونفدرالية.. الأهلى يفقد اللقب القارى التاسع.. والزمالك يكتفى بالمركز الثالث

6 طعنات إفريقية للكرة المصرية فى 2017.. الكاميرون تخطف الكان من الفراعنة.. الشباب يودع من الدور الأول.. سموحة والمصرى يخسران الكونفدرالية.. الأهلى يفقد اللقب القارى التاسع.. والزمالك يكتفى بالمركز الثالث

نهاية الكلاسيكو.. برشلونة يكتسح ريال مدريد بثلاثية فى عقر داره

نهاية الكلاسيكو.. برشلونة يكتسح ريال مدريد بثلاثية فى عقر داره

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة