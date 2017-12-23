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وفاة فلسطينى متاثرا بجروحه فى مواجهات مع الجيش الإسرائيلى

السبت، 23 ديسمبر 2017 05:35 م
وفاة فلسطينى متاثرا بجروحه فى مواجهات مع الجيش الإسرائيلى المواجهات بين الفلسطينين والإسرائيليين


غزة (أ ف ب)

أعلن اشرف القدرة الناطق باسم وزارة الصحة الفلسطينية فى غزة السبت، وفاة فلسطينى متاثرا بجروح أصيب بها خلال مواجهات مع الجيش الإسرائيلى شرق جباليا شمال قطاع غزة الأحد الماضى.

 

وقال القدرة إن "شريف العبد شلاش (28 عاما) من جباليا توفى صباح اليوم" السبت، مشيرا إلى أنه "أصيب الأحد الماضى، خلال مواجهات مع جيش الاحتلال الإسرائيلى شرق جباليا شمال قطاع غزة".

 

وكان فلسطينيان قتلا الجمعة، برصاص الجنود الإسرائيليين فى مواجهات اندلعت شرق قطاع غزة إثر مسيرات نظمت بعد صلاة الجمعة، احتجاجا على الاعتراف الأمريكى بالقدس عاصمة لإسرائيل.

 

وبذلك، يرتفع إلى 11 عدد الفلسطينيين الذين قتلوا منذ إعلان الرئيس دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل ونقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إليها.

 

وسقط تسعة من هؤلاء القتلى فى مواجهات مع الجيش الإسرائيلى واثنان فى غارة إسرائيلية على قطاع غزة.

 

وتم السبت تشييع شلاش والفلسطينيين الأخرين اللذين قتلا الجمعة، فى غزة وبيت حانون وجباليا.

 

وبعد تشييع شلاش فى جباليا توجه فلسطينيون إلى الحدود مع إسرائيل ورشقوا حجارة فى اتجاه الجنود الإسرائيليين الذين ردوا بالغاز المسيل للدموع والرصاص الحى.

 

وأوضح القدرة أن فلسطينيا أصيب فى هذه المواجهات.

             



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