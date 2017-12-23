مقتل 25 مسلحا حوثيا فى غارات للتحالف العربى بأرحب شمال صنعاء





صنعاء (أ ش أ)

استهدف طيران التحالف العربى، اليوم السبت، حشدا مسلحا لميليشيات الحوثى فى مديرية أرحب شمال العاصمة اليمنية صنعاء.

وأوضح مصدر محلى لقناة (العربية) أن غارات التحالف باغتت تجمع الحوثيين المسلح فى قرية بوسان بمديرية أرحب وأسفر عن مقتل 25 مسلحا وإصابة العشرات ، إضافة لتدمير آليات ومعدات عسكرية ثقيلة.

وأشار المصدر إلى سقوط قيادات حوثية كبيرة كانت متواجدة أثناء تجهيز العناصر المسلحة لإرسالهم إلى جبهة نهم للقتال ، لكن لم يتحدد حتى الآن أسمائهم.