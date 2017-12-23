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مصرع 28 من مليشيا الحوثى برصاص الجيش اليمنى وتحرير مواقع جديدة فى نهم

السبت، 23 ديسمبر 2017 10:51 م
مصرع 28 من مليشيا الحوثى برصاص الجيش اليمنى وتحرير مواقع جديدة فى نهم عناصر من الجيش اليمنى


عدن أ ش أ

أعلن الجيش اليمنى، اليوم،  أن قواته نجحت فى السيطرة على جبال الدشوش وجبل النفاحه وتبة القناصين وجبل المشنه بمديرية نهم بعد معارك عنيفة سقط خلالها العشرات من الميليشيا الحوثية بين قتيل وجريح.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن الناطق الرسمى باسم المنطقة العسكرية السابعة العقيد عبدالله الشندقى ، أن المعارك أسفرت عن مصرع أكثر من 28 من مليشيات الحوثى الإمامية وعشرات الجرحى.

من ناحية آخرى شن طيران التحالف العربى عدت غارات على مواقع وتعزيزات المليشيات حيث تم تدمير خمسة أطقم وآليتين وعدد من العيارات الثقيلة والمتوسطة كانت تستخدمها المليشيات .



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