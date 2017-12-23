مصرع 28 من مليشيا الحوثى برصاص الجيش اليمنى وتحرير مواقع جديدة فى نهم

مصرع 28 من مليشيا الحوثى برصاص الجيش اليمنى وتحرير مواقع جديدة فى نهمالسبت، 23 ديسمبر 2017 10:51 م
عناصر من الجيش اليمنى
عدن أ ش أ
أعلن الجيش اليمنى، اليوم، أن قواته نجحت فى السيطرة على جبال الدشوش وجبل النفاحه وتبة القناصين وجبل المشنه بمديرية نهم بعد معارك عنيفة سقط خلالها العشرات من الميليشيا الحوثية بين قتيل وجريح.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن الناطق الرسمى باسم المنطقة العسكرية السابعة العقيد عبدالله الشندقى ، أن المعارك أسفرت عن مصرع أكثر من 28 من مليشيات الحوثى الإمامية وعشرات الجرحى.
من ناحية آخرى شن طيران التحالف العربى عدت غارات على مواقع وتعزيزات المليشيات حيث تم تدمير خمسة أطقم وآليتين وعدد من العيارات الثقيلة والمتوسطة كانت تستخدمها المليشيات .
حراسة المرمى قنبلة تهدد المنتخب فى كأس العالم.. تراجع مستوى الحراس يؤرق كوبر.. مصادر: الجهاز الفنى يدرس الموقف ويبحث عن طرق للتدعيم.. و"ناجى": لدينا وقت طويل لإعداد اللاعبين للمنافسة قبل مونديال روسيا
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة