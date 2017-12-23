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مصادر يمنية: مقتل 20 حوثيا فى معارك مع الجيش شرق صنعاء

السبت، 23 ديسمبر 2017 04:46 م
مصادر يمنية: مقتل 20 حوثيا فى معارك مع الجيش شرق صنعاء الجيش اليمنى - أرشيفية


أ ش أ

أفادت مصادر يمنية، بمقتل 20 من مليشيات الحوثى، وإصابة العشرات، اليوم السبت، فى معارك مع الجيش اليمنى بمساندة طيران التحالف العربى فى جبهة (نهم) شرق صنعاء.

وقالت مصادر عسكرية، إن مقاتلات التحالف شنت عدة غارات على مواقع وتعزيزات للمليشيات، حيث تم تدمير مركبات وآليات عسكرية وسط تقدم للقوات اليمنية، وكانت مصادر عسكرية يمنية أعلنت - فى وقت سابق اليوم - مقتل 32 عنصرا من المليشيات الحوثية خلال معارك مع قوات الشرعية اليمنية وغارات لقوات التحالف العربى فى محافظة الجوف.

ومن جهته، كثف الجيش الوطنى اليمنى، اليوم السبت، من قصفه المدفعى على جيوب تتمركز فيها مليشيا الحوثى بمديرية بيحان.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية "سبأ"، عن مصادر عسكرية ميدانية، قولها، إن الجيش استهدف بالدبابات أوكارًا تختبئ بها فلول الميليشيا الإجرامية تقع غرب جبل ريدان وحزوم القويبل بمديرية بيحان.



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