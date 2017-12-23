مسئول ليبى: 700 ألف مهاجر غير شرعى يتواجدون حاليا فى البلاد

مسئول ليبى: 700 ألف مهاجر غير شرعى يتواجدون حاليا فى البلادالسبت، 23 ديسمبر 2017 05:17 م
الهجرة غير الشرعية - أرشيفية
أ ش أ
أكد المستشار الإعلامى لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فى ليبيا، ميلاد الساعدى، أن حوالى 700 ألف مهاجر غير شرعى يتواجدون حاليا فى البلاد.
ونقلت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية، عن الساعدى، قوله، إن جميع المهاجرين يحلمون بالوصول إلى أوروبا بأى ثمن، مضيفا أن سلطات بلاده تمكنت منذ بداية العام الجارى، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، من ترحيل 13 ألف أجنبى وصلوا الأراضى الليبية بطريقة غير قانونية.
وتابع أن الدول العربية والإفريقية فى مقدمة الدول التى تتعاون مع الجهاز الليبى لمكافحة الهجرة غير الشرعية، مضيفا أن 265 مهاجرا سيتم ترحيلهم إلى المملكة المغربية الأسبوع القادم بالتنسيق مع سلطات المملكة.
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