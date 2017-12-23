فيديو.. محافظ البحيرة: مشروعات الإسماعلية الجديدة حلم راود الملايين وأصبح حقيقة





البحيرة – جمال أبو الفضل – ناصر جودة

أشادت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسى اليوم للعديد من المشروعات القومية بمدينة الإسماعيلية ومنها خروج ماكينة حفر أنفاق شمال الإسماعلية شرق القناة والانتهاء من أعمال الحفر والتبطين للأنفاق، وكذا وافتتاح كوبرى الشهيد العقيد أحمد منسى.

وأضافت عبده أن تلك المشروعات العملاقة لهى فخرلكل المصريين معتبرة أن هذه المشروعات إنجاز تاريخى يضاف إلى إنجازات الرئيس السيسى خلال الفترة الماضية من حيث الدقة فى التنفيذ والسرعة فى العمل .

وتابعت محافظ البحيرة على المصرين أن ينبهروا بأبنائهم الذين أنجزوا هذه المشروعات العملاقة فى مدة عام ونصف فقط مع إن جميع الخبراء الأجانب أجمعوا أنه يلزم 5 سنوات على الأقل لتنفيذ تلك المشروعات .

وأعربت محافظ البحيرة عن خالص تقديرها لرجال القوات المسلحة البواسل الذين تحدوا الصعاب من أجل إنجازمشروع أنفاق قناة السويس بمدينة الإسماعيلية والذى كان يعد تحدّيا كبيرشهد به العالم أجمع.

وقالت محافظ البحيرة إن تنفيذ أنفاق قناة السويس التى تربط الدلتا بسيناء كانت أحلاما تراود الكثيرين من أبناء هذا الوطن وتم تحقيقها على أيدى الرئيس عبد الفتاح السيسى وبفضل قوة وعزيمة الإرادة المصرية، لافتة إلى أن هذا المشروع سيزيد من حجم الاستثمارات وحركة التنمية بسيناء ويساعد على جذب المستثمرين الجادين لتعمير أرض الفيروز المباركة .

وأكدت محافظ البحيرة، أنها ستقوم بزيارة تلك المشروعات يرافقة وفد من شباب المحافظة يضم 100 شاب من جميع الفئات العمرية للتعرف عن قرب عن حجم الإنجازات العملاقة التى تمت على أرض الواقع فى أغلى بقعة من بقاع مصر المحروسة.