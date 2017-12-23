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فورين بوليسى: أرامكو تنفى تعرض نظام الأمان لديها لهجوم إلكترونى

السبت، 23 ديسمبر 2017 05:11 م
فورين بوليسى: أرامكو تنفى تعرض نظام الأمان لديها لهجوم إلكترونى تعرض شركة ارامكو لهجوم إلكترونى


كتبت: إنجى مجدى

نفت شركة "أرامكو"، السعودية للنفط، إستهداف أى هجوم إلكترونى لأنظمة الأمان لديها، وقالت إن "شبكات الشركة لم تكن جزءا من أى هجوم أو خرق أمنى إلكترونى".

كانت مجلة "فورين بوليسي"، الأمريكية، قالت إن شركة"أرامكو" السعودية للنفط، المملوكة للدولة، تعرضت لهجوم إلكترونى استهدف أنظمة الأمان لديها، أغسطس الماضى، فى هجوم هو الأول من نوعه، يستهدف أنظمة الكمبيوتر المصممة لمنع وقوع كارثة فى منشأة صناعية، مشيرة إلى أن إيران هى المتهم الأول بالهجوم.

وأوضحت الصحيفة، فى تقرير على موقعها الإلكترنى، الجمعة، أن تقرير سرى لشركة "فاير أى"FireEye  الأمريكية المتخصصة فى الأمن الإلكتروني، كشف عن الهجوم الأسبوع الماضى، مشيرة إلى أن التقرير لم يذكر أسم الضحية. وأضافتا أن شركة للأمن الحاسوبي، أسسها قدامى المحاربين فى وكالة الأمن القومي الأمريكية، أكدت الأمر وكشفت عن أن أرامكو السعودية هى ضحية الهجوم.

 

 

 

 



ارامكو

النفط

السعودية

هجوم الكترونى

محمد بن سلمان

ايران



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