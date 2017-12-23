فرقة الفنون الشعبية بالطود المشاركة بفيلم الجزيرة تحيى ليالى الشباب بالأقصر





الأقصر – أحمد مرعى

أحيت فرقة الفنون الشعبية بالطود بالأقصر، ليلة جديدة من ليالى الشباب داخل المدينة الشبابية العالمية، وسط مشاركة 255 من عضوات نادى الفتاة، ضمن رحلات قطار الشباب الأسبوعية، حيث ضمت الفرقة الحاج النوبى سليم أبو حمادة، الريس النوبى، والريس حمادة عازف الربابة، والطفل هيثم حمادة النوبي، والعازف عبد الفتاح سليم على، وسبق لأعضائها المشاركة فى فيلم "الجزيرة" للنجم أحمد السقا خلال مشاهد استقباله بمقدمة الفيلم.

وأمتعت الفرقة الحضور من الفتيات بعدد من الأغانى التراثية والوطنية، بحضور آمال حسن مدير إدارة الفتاة بوزارة الشباب والرياضة، وعلاء سعد وعيد محمد المشرفين بالوزارة، وطارق محمد مدير شئون المديريات.

وقال محمد عبد القادر مدير المدينة الشبابية بالأقصر، إن استعادة روح التراث بإحضار فرق شعبية إلى رحلات الوزارة أمر ممتع يتفاعل معه الشباب والفتيات، وسط تنظيم عدد من المسابقات التى تغير كثيرًا من حالتهم النفسية بشكل إيجابى ويجعلهم يتفاعلون مع ثقافات غائبة عنهم، لافتًا إلى تطور خدمات المدينة الشبابية بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، وتشابهها مع الدرجات الفندقية.