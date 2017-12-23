video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأحد، 24 ديسمبر 2017 02:11 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

فرقة الفنون الشعبية بالطود المشاركة بفيلم الجزيرة تحيى ليالى الشباب بالأقصر

السبت، 23 ديسمبر 2017 11:57 م
فرقة الفنون الشعبية بالطود المشاركة بفيلم الجزيرة تحيى ليالى الشباب بالأقصر فرقة الفنون الشعبية


الأقصر – أحمد مرعى

أحيت فرقة الفنون الشعبية بالطود بالأقصر، ليلة جديدة من ليالى الشباب داخل المدينة الشبابية العالمية، وسط مشاركة 255 من عضوات نادى الفتاة، ضمن رحلات قطار الشباب الأسبوعية، حيث ضمت الفرقة الحاج النوبى سليم أبو حمادة، الريس النوبى، والريس حمادة عازف الربابة، والطفل هيثم حمادة النوبي، والعازف عبد الفتاح سليم على، وسبق لأعضائها المشاركة فى فيلم "الجزيرة" للنجم أحمد السقا خلال مشاهد استقباله بمقدمة الفيلم.

وأمتعت الفرقة الحضور من الفتيات بعدد من الأغانى التراثية والوطنية، بحضور آمال حسن مدير إدارة الفتاة بوزارة الشباب والرياضة، وعلاء سعد وعيد محمد المشرفين بالوزارة، وطارق محمد مدير شئون المديريات.

وقال محمد عبد القادر مدير المدينة الشبابية بالأقصر، إن استعادة روح التراث بإحضار فرق شعبية إلى رحلات الوزارة أمر ممتع يتفاعل معه الشباب والفتيات، وسط تنظيم عدد من المسابقات التى تغير كثيرًا من حالتهم النفسية بشكل إيجابى ويجعلهم يتفاعلون مع ثقافات غائبة عنهم، لافتًا إلى تطور خدمات المدينة الشبابية بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، وتشابهها مع الدرجات الفندقية.

 



موضوعات متعلقة..

المؤتمر الدولى للقصور المتخصصة يناقش التراث وتأصيل الهوية بالأقصر

الاقصر

اخبار الاقصر

المدينة الشبابية بالطود

اخبار مصر

فرقة الفنون الشعبية بالطود

اخبار المحافظات



لا تفوتك
مهاب مميش: صنعنا كبارى قناة السويس بترسانات الهيئة ومجبناش مسمار من برة

مهاب مميش: صنعنا كبارى قناة السويس بترسانات الهيئة ومجبناش مسمار من برة

بعد إعلان إيران قطر داعمة للإرهاب.. قطان: هل مازالت الدوحة تراها دولة شريفة

بعد إعلان إيران قطر داعمة للإرهاب.. قطان: هل مازالت الدوحة تراها دولة شريفة

المصريات يتألقن فى حفل الدير جيست.. شيريهان أبو الحسن تتألق بتوقيع أميرة الجوهرى.. ياسمين عبد العزيز بتصميم إيلى صعب.. هانى البحيرى اختيار وفاء عامر وحنان مطاوع.. وأمينة خليل تختار بهيج حسين

المصريات يتألقن فى حفل الدير جيست.. شيريهان أبو الحسن تتألق بتوقيع أميرة الجوهرى.. ياسمين عبد العزيز بتصميم إيلى صعب.. هانى البحيرى اختيار وفاء عامر وحنان مطاوع.. وأمينة خليل تختار بهيج حسين

روسيا تبنى فندق 5 نجوم فى الفضاء للسياح الأثرياء.. مكون من 4 كبائن تطل على المجرة.. و"جيم" وخدمات طبية وواى فاى مجانى.. تكلفة الرحلة 40 مليون دولار للفرد الواحد و20 مليون دولار إضافية لتجربة السير فى الفضاء

روسيا تبنى فندق 5 نجوم فى الفضاء للسياح الأثرياء.. مكون من 4 كبائن تطل على المجرة.. و"جيم" وخدمات طبية وواى فاى مجانى.. تكلفة الرحلة 40 مليون دولار للفرد الواحد و20 مليون دولار إضافية لتجربة السير فى الفضاء

وقوع أول حالة وفاة بسبب نظارات الواقع الافتراضى فى روسيا

وقوع أول حالة وفاة بسبب نظارات الواقع الافتراضى فى روسيا

صور.. الأمير هارى وميجن يكسران القواعد الملكية بفوتوسيشن الخطوبة

صور.. الأمير هارى وميجن يكسران القواعد الملكية بفوتوسيشن الخطوبة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة