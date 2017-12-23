صور.. وزير الخارجية الإيطالى يزور ليبيا لمكافحة الهجرة غير الشرعية





طرابلس (أ ف ب)

قام وزير الخارجية الايطالى، السبت، بزيارة قصيرة للعاصمة الليبية طرابلس فى اطار التعاون المستمر بين البلدين لمكافحة موجات الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا.

والتقى الوزير انجيلينو الفانو مسؤولين فى حكومة الوفاق الوطنى المعترف بها دوليا فى مقدمهم رئيسها فايز السراج، كما تفقد سفينة إيطالية يساعد طاقمها خفر السواحل الليبيين.

وصرح الفانو للصحافيين انه اجرى محادثات "غنية ومهمة" مع المسؤولين الليبيين، مذكرا بان ايطاليا هى البلد الغربى الوحيد الذى اعاد فتح سفارته فى ليبيا بعدما اغلقها فى 2015 بسبب اعمال العنف.

وأشار رئيس الوزراء الإيطالى باولو جنتيلونى فى وقت سابق من هذا الشهر إلى أن بلاده "يمكنها ان تفخر" بكيفية تعاملها مع المهاجرين، وذلك ردا على اتهامات منظمة العفو الدولية لروما وحكومات أوروبية أخرى "بالتواطؤ عن قصد" فى ارتكاب انتهاكات بحق المهاجرين فى ليبيا.

وقال جنتيلونى "أخيرا، بات وضع حقوق الإنسان فى ليبيا تحت الضوء، هذا فى مصلحتنا"، وحذرت منظمة العفو الدولية من اتخاذ اجراءات قانونية ضد روما وحكومات أوروبية بسبب سياسة التكتل الاوروبى فى مساعدة الحكومة الليبية لمنع المهاجرين من السفر إلى أوروبا.



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