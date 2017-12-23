صور.. وزير التعليم يتفقد الأكاديمية العربية للعلوم بالإسكندرية

الإسكندرية - جاكلين منير

تفقد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، يرافقه الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، مساء اليوم، المركز الإقليمى للمعلوماتية، ومعهد الدراسات التقنية والمهنية، والقبة السماوية، وذلك بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، للوقوف على الخدمات والأنشطة التى تقدمها الأكاديمية العربية لخدمة الطلاب فى مجالات تطوير البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات وريادة الأعمال، والتدريب على التنافس بسوق العمل.

واستمع المحافظ والوزير إلى عروض لأهم الأنشطة والخدمات التى يقدمها المركز الإقليمى بالأكاديمية ورعايته للعديد من المسابقات العلمية فى مجال البرمجيات وİT على المستوى العالمى، وكذا استمعا إلى أنشطة المركز فى مجال ريادة الأعمال.

وتفقد المحافظ ووزير التعليم قاعة المؤتمرات، وأيضا مجمع خدمة الصناعة، حيث استمع إلى التطورات التعليمية التى يقوم بها معهد الدراسات التقنية والمهنية بالأكاديمية، وكذا تم تفقد القبة السماوية واستمعا إلى عروض عن دور الأكاديمية العربية فى مواكبة التطور التكنولوجى والتعليمى.

وأكد وزير التربية والتعليم أهمية تطوير البرمجيات والاهتمام بتطوير النشء به من السن الصغير، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على التطوير التكنولوجى لجميع المناهج التعليمية والبرمجيات على أرض الواقع، كما أكد ضرورة ربط التطور التكنولوجى والبرمجيات بعلم ريادة الأعمال.

الوزير يستمع للشرح

الوزير يتفقد الأكاديمية