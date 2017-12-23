video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأحد، 24 ديسمبر 2017 02:11 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. وزير التعليم يتفقد الأكاديمية العربية للعلوم بالإسكندرية

السبت، 23 ديسمبر 2017 10:22 م
صور.. وزير التعليم يتفقد الأكاديمية العربية للعلوم بالإسكندرية وزير التربية والتعليم داخل الأكاديمية العربية


الإسكندرية - جاكلين منير

تفقد الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، يرافقه الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية، مساء اليوم، المركز الإقليمى للمعلوماتية، ومعهد الدراسات التقنية والمهنية، والقبة السماوية، وذلك بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، للوقوف على الخدمات والأنشطة التى تقدمها الأكاديمية العربية لخدمة الطلاب فى مجالات تطوير البرمجيات وتكنولوجيا المعلومات وريادة الأعمال، والتدريب على التنافس بسوق العمل.

 

واستمع المحافظ والوزير إلى عروض لأهم الأنشطة والخدمات التى يقدمها المركز الإقليمى بالأكاديمية ورعايته للعديد من المسابقات العلمية فى مجال البرمجيات وİT على المستوى العالمى، وكذا استمعا إلى أنشطة المركز فى مجال ريادة الأعمال.

 

وتفقد المحافظ ووزير التعليم قاعة المؤتمرات، وأيضا مجمع خدمة الصناعة، حيث استمع إلى التطورات التعليمية التى يقوم بها معهد الدراسات التقنية والمهنية بالأكاديمية، وكذا تم تفقد القبة السماوية واستمعا إلى عروض عن دور الأكاديمية العربية فى مواكبة التطور التكنولوجى والتعليمى.

 

وأكد وزير التربية والتعليم أهمية تطوير البرمجيات والاهتمام بتطوير النشء به من السن الصغير، مشيرا إلى أن الوزارة تعمل على التطوير التكنولوجى لجميع المناهج التعليمية والبرمجيات على أرض الواقع، كما أكد ضرورة ربط التطور التكنولوجى والبرمجيات بعلم ريادة الأعمال.

 

  الوزير يتفقد الاكاديمية

الوزير يستمع للشرح

الوزير يستمع للشرح
 
الوزير يتفقد الأكاديمية 
 
وزير التربية و التعليم داخل الاكاديمية العربية
وزير التربية والتعليم داخل الأكاديمية العربية

 



موضوعات متعلقة..

التعليم: إطلاق جائزة التفوق الرياضى لذوى الاحتياجات الخاصة العام المقبل

اخبار الاسكندرية

اخبار مصر

اخبار محافظات

محافظة الاسكندرية

وزير التربية و التعليم

الاكاديمية العربية



لا تفوتك
مهاب مميش: صنعنا كبارى قناة السويس بترسانات الهيئة ومجبناش مسمار من برة

مهاب مميش: صنعنا كبارى قناة السويس بترسانات الهيئة ومجبناش مسمار من برة

بعد إعلان إيران قطر داعمة للإرهاب.. قطان: هل مازالت الدوحة تراها دولة شريفة

بعد إعلان إيران قطر داعمة للإرهاب.. قطان: هل مازالت الدوحة تراها دولة شريفة

المصريات يتألقن فى حفل الدير جيست.. شيريهان أبو الحسن تتألق بتوقيع أميرة الجوهرى.. ياسمين عبد العزيز بتصميم إيلى صعب.. هانى البحيرى اختيار وفاء عامر وحنان مطاوع.. وأمينة خليل تختار بهيج حسين

المصريات يتألقن فى حفل الدير جيست.. شيريهان أبو الحسن تتألق بتوقيع أميرة الجوهرى.. ياسمين عبد العزيز بتصميم إيلى صعب.. هانى البحيرى اختيار وفاء عامر وحنان مطاوع.. وأمينة خليل تختار بهيج حسين

روسيا تبنى فندق 5 نجوم فى الفضاء للسياح الأثرياء.. مكون من 4 كبائن تطل على المجرة.. و"جيم" وخدمات طبية وواى فاى مجانى.. تكلفة الرحلة 40 مليون دولار للفرد الواحد و20 مليون دولار إضافية لتجربة السير فى الفضاء

روسيا تبنى فندق 5 نجوم فى الفضاء للسياح الأثرياء.. مكون من 4 كبائن تطل على المجرة.. و"جيم" وخدمات طبية وواى فاى مجانى.. تكلفة الرحلة 40 مليون دولار للفرد الواحد و20 مليون دولار إضافية لتجربة السير فى الفضاء

وقوع أول حالة وفاة بسبب نظارات الواقع الافتراضى فى روسيا

وقوع أول حالة وفاة بسبب نظارات الواقع الافتراضى فى روسيا

صور.. الأمير هارى وميجن يكسران القواعد الملكية بفوتوسيشن الخطوبة

صور.. الأمير هارى وميجن يكسران القواعد الملكية بفوتوسيشن الخطوبة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة