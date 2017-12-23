صور.. كنائس الإسكندرية تتزين لاستقبال أعياد الميلاد

بدأت كنائس الإسكندرية فى الأحياء المختلفة التزين، استعدادا لاستقبال رأس السنة الميلادية الجديدة وأعياد الميلاد المجيد.

تتمثل الزينة التى اعتاد عليها الاقباط فى الكنائس هى شجرة عيد الميلاد بشكلها المميز، وهى عبارة عن شجرة لنبات الأرز الخضراء يكسوها الزينة الملونة الزاهية والرموز التى تعبر عن احتفالات الكريسماس أهمها الملائكة والنجمة الساطعة وكرات الألوان الزاهية وغيرها من أدوات الزينة.

كما اعتاد الأقباط على تخصيص ركن من أركان الكنيسة لبناء "المزود" وهى محاكاة لشكل المكان الذى ولد فيه السيد المسيح وهو ولد فى "مزود بقر" شديد التواضع.

وقد تزينت الكنائس بمختلف طوائفها بنفس أنواع الزينة، بالرغم من الاختلاف فى موعد الاعياد، حيث يحتفل الكاثوليك و البروتوستانت بعيد الميلاد المجيد بعد غدا فى 25 ديسمبر، فيما تحتفل طائفة الأقباط الارثوذكس بعيد الميلاد فى 7 يناير من كل عام.

من جهة أخرى رفع الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية درجة الاستعدادات لاستقبال احتفالات أعياد الميلاد المجيد، والتأكيد على توافر جميع الخدمات، وتضافر الجهود لإظهار تلك الاحتفالات فى أبهى صورها، حيث شدد المحافظ على رفع درجة الاستعدادات القصوى بمحيط الكنائس تزامنا مع الاحتفال بأعياد الميلاد المجيد، مكلفا رؤساء الأحياء بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية والمرافق لرفع درجات الاستعداد والاهتمام بنظافة المناطق المحيطة بالكنائس وإزالة كافة الإشغالات التى تعيق حركة المعيدين، وتكثيف الحملات الرقابية خلال الأيام القادمة.

وشدد على رؤساء الأحياء بالتنسيق مع شركة نهضة مصر والرصد البيئى وغرفة العمليات لرفع المخلفات والقمامة والصناديق الخاصة بالقمامة أولا بأول بعيدا عن الحرم الآمن للكنائس والأديرة.

وكلف المحافظ رؤساء الأحياء بالتنسيق مع الإدارة العامة للحدائق بتكثيف أعمال تقليم الأشجار بمحيط الكنائس وبخاصة التى تعوق كشافات الإضاءة العامة ورفع أى مخلفات تنتج عن أعمال التقليم، وزيادة الإضاءة وعمل الصيانة اللازمة لكافة الأعمدة والتأكيد على وجود أغطية للأسلاك لكافة الأعمدة وتغيير اللمبات غير المضاءة، وذلك للتيسير على الخدمات الأمنية فى أداء دورها فى ظل التحديات الأمنية الراهنة.

كما كلف إدارة شرطة المرافق بالتنسيق مع رؤساء الأحياء للقضاء على إشغالات الأرصفة والمساعدين واتخاذ الإجراءات اللازمة تجاهها خاصة فى الحرم الآمن للكنائس والأديرة.



شجرة عيد الميلاد



الملائكة و النجوم تزين الكنائس



باب نويل و فرحة الاطفال



مزود البقر



احدى اركان مزود البقر



فرحة الاطفال بزينة عيد الميلاد



بابا نويل و الاطفال يمرحون