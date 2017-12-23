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صور.. رئيس وزراء لبنان يحتفل بالكريسماس مع الأيتام ويوزع عليهم الهدايا

السبت، 23 ديسمبر 2017 08:31 م
صور.. رئيس وزراء لبنان يحتفل بالكريسماس مع الأيتام ويوزع عليهم الهدايا


كتب محمود رضا الزاملى _ تصوير رويترز

أقام سعد الحريرى رئيس الوزراء اللبنانى حفلا للأطفال الايتام بمناسبة عيدى الميلاد ورأس السنة، من عدد من الجمعيات والمدارس فى مختلف المناطق، وزع خلاله الهدايا على الأطفال والتقط معهم الصور التذكارية.

وشارك فى الحفل، الذى أحيته فرقة "Kids Mondo"، أطفال من: المركز الاجتماعى مار منصور-الأشرفية، دار الأيتام الإسلامية فى مختلف المناطق، جمعية مار سمعان-وادى الكرم، قرى الأطفال SOS، دار مار منصور لراهبات المحبة - برمانا، بيت اليتيم الدرزى - عبيه، مؤسسات الإمام الصدر، جمعية رعاية اليتيم فى صيدا، عش العصافير - جبيل والمؤسسة الاجتماعية لراهبات المحبة - بسكنتا.

الحريرى يحتفل بالكريسماس
الحريرى يحتفل بالكريسماس

 

صورة تذكارية للحريرى مع الاطفال الايتام
صورة تذكارية للحريرى مع الاطفال الايتام

 

الحريرى يحمل طفلا خلال الاحتفالات
الحريرى يحمل طفلا خلال الاحتفالات

 

الحريرى مع جميلات لبنان
الحريرى مع جميلات لبنان

 



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