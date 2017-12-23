صور.. المستشفى الميدانى ببئر العبد يستقبل 3439 مريضا مجانا





شمال سيناء ـ محمد حسين

استقبل المستشفى الميدانى التابع لجامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا المقام فى مدينة بئر العبد بشمال سيناء، اليوم، 3439 مريض من اهالى شمال سيناء، قدم اليهم مجانا خدمات الكشف الطبى وصرف العلاج ، وأجرى فريق الأطباء بالمستشفى عمليات جراحية متنوعة لعدد 13 مريض، كما تم إجراء 7 عمليات بالمنظار وتحويل 100 حالفة مرضية لإجراء عمليات واستكمال العلاج مجانا فى مقر المستشفى الرئيسى بالقاهرة.

صرح بذلك نصرالله محمد نصرالله رئيس مركز ومدينة بئر العبد، وقال نصرالله لـ " اليوم السابع"، ان هذه الحصيلة من الخدمة الطبية كانت فى أول يوم عمل للمستشفى، لافتا أنه زار المستشفى وتفقد سير العمل فيه ، وكان هناك اقبال ملحوظ من الأهالى الذين قدموا من قرى ومناطق مختلفة بشمال سيناء.

أوضح نصر الله محمد نصر الله رئيس مركز ومدينة بئر العبد، إن المستشفى يحمل اسم "مستشفى سعاد كفافى الجامعى"، وهو تابع لكلية الطب جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا، وهو المستشفى الميدانى السابع لهذا العام، تستضيفة قرية رابعة التابعة لبئر العبد بمحافظة شمال سيناء، ويعمل المستشفى الميدانى حتى الثلاثاء 26 ديسمبر فى مركز شباب رابعة.

وأضاف أن فريق المستشفى يتكون من 165 فردا من أطباء وتمريض وفنيين وإداريين ومهندسين وعمال وسائقين، ويقدم المستشفى خدمات عمليات اليوم الواحد فى كل التخصصات و20 عيادة خارجية.

ويوفر كل التخصصات التشخيصية أشعة وإيكو وسونار ومعمل كامل، ورسم قلب وغسيل كلى ومناظير جهاز هضمى وحضانة أطفال وصيدلية، وعيادة أسنان و عيون، ومواعيد العمل من الساعة 10 ص حتى االساعة 4 م، ويقدم جميع الخدمات والعمليات والأدوية مجاناً، ويتم تحويل الحالات الكبيرة والمعقدة للمستشفى الأم فى مدينة 6 أكتوبر مجاناً.

وقال إنه تم توفير أتوبيسات لنقل الأهالى الراغبين فى الأستفادة من خدمات المستشفى من كل قرى مركز ومدينة بئر العبد، وتوجيه الدعوة لكل أبناء شمال سيناء الراغبين فى الكشف للتوجه لمقر المستشفى فى مواعيد تشغيله لتحقيق أكبر قدر من فائدة تواجده على أرض المحافظة لأول مرة.



المستشفى الميدانى



داخل المستشفى



المستشفى



تفقد العمل



أثناء العمل



إقبال المرضى



زحام على المستشفى