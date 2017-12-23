رئيس جامعة المنوفية عن مشروعات سيناء: أرض المعارك تخوض معركة تنموية جديدة





المنوفية – محمود شاكر

عبر الدكتور معوض الخولى ،رئيس جامعة المنوفية ،عن فخره وسعادته البالغة وهو يحضر ويشهد المشروعات القومية التى قام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بافتتاحها اليوم بالإسماعيلية بحضور وزراء الدولة وقيادات القوات المسلحة ورئيس هيئة قناة السويس والعاملين بها وأهالى شهداء الوطن.

وأكد الخولى فى بيان له اليوم، أن هذه المشاريع تأتى القومية من أجل تعمير سيناء وربطها بوادى النيل عبر الأنفاق والكبارى حيث احتفل الجميع مع العاملين بأنفاق السويس بخروج ماكينات الحفر، وأن الاحتفال بإنشاء كوبرى الشهيد أبانوب جرجس وكوبرى الشهيد أحمد منسى أكبر دليل على وحدة شعب مسلم ومسيحى يربطهم دم واحد وحب وطن يضحون بأرواحهم فداء وتحية لأهل الشهداء الذين حضروا هذا الحدث وأن مصر لا تنسى أبناءها الذين ضحوا بكل عزيز وغالٍ من أجلها.

وأضاف رئيس الجامعة أن سفينة الخدمات البترولية أحمد فاضل المجهزة بأحدث الأجهزة والمعدات والتى تعتبر الأولى فى سلسلة سفن الخدمات البترولية واكبر وحدة إمدادات بالشرق الأوسط خير مثال لمستقبل مشرق وسفينة تعبر بمصر فى بحر التنمية بأيادٍ مصرية، وأن أرض المعارك سيناء تخوض معركة جديدة هى معركة التنمية الداخلية ومن المشاريع الهامة لدعم التنمية الداخلية مشروع الاستزراع السمكى الذى تم افتتاح المرحلة الاولى منه 2016 وتم افتتاح المرحلة الثانية اليوم لسد الفجوة فى البروتين الحيوانى وتلبية احتياجات الشعب من الأسماك وتوفير فرص عمل عديدة للشباب.