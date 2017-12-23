دعوات فلسطينية للنفير والحشد للتصعيد ضد قرار ترامب خلال الأسبوع الجارى

دعوات فلسطينية للنفير والحشد للتصعيد ضد قرار ترامب خلال الأسبوع الجارىالسبت، 23 ديسمبر 2017 05:08 م
مظاهرات فلسطينية - أرشيفية
أ ش أ
دعت القوى الوطنية والإسلامية بفلسطين، إلى اعتبار أيام الأسبوع الجارى، أيام تصعيد فى القرى والبلدات والمواقع على امتداد محافظة رام الله والبيرة، وتشويش حركة المستوطنين.
وأشارت القوى فى بيان صدر عنها، اليوم السبت، إلى أن يوم الثلاثاء المقبل سيكون يوم تصعيد شامل، حيث سيكون التجمع على مقربة من دوار المستحضرات الطبية ثم الانطلاق لحاجز بيت ايل الاحتلالى على المدخل الشمالى للبيرة.
ولفتت إلى أن يوم الجمعة المقبل سيكون يوم نفير ومسيرات شعبية حاشدة، رفضا لقرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل، وتمسكا بالقدس عاصمة لدولة فلسطين، حيث ستؤدى صلاة الجمعة فى مسجد حمزة القريب ثم الانطلاق لحاجز بيت ايل، كما ستكون كل مواقع التماس على موعد من تصعيد الفعل الشعبى فى أنحاء المحافظة.
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