خالد الهيل: قطر تستغل الدول الإفريقية الفقيرة فى إنشاء مصالح ضيقة

خالد الهيل: قطر تستغل الدول الإفريقية الفقيرة فى إنشاء مصالح ضيقةالسبت، 23 ديسمبر 2017 09:30 م
خالد الهيل
كتب آسر أحمد
علق خالد الهيل، المتحدث الرسمى باسم المعارضة القطرية، عن تطورات الأوضاع فى قطر مع الدول الإفريقية، وسعى قطر للتواصل مع الدول الفقيرة استغلالاً للحالة الاقتصادية الضعيفة.
وقال الهيل فى تغريدة عبر حسابه الشخصى بموقع التدوينات القصيرة تويتر "الساحة الإفريقية هي العمق الاستراتيجى للوطن العربى والنظام القطرى مؤخرا يسعى إلى تحقيق مصالح ضيقة معهم فى محاولة لاستغلال الحاجة الاقتصادية لتلك الدول، ولكنى أثق بأن الدول العربية، وخاصة مجموعة الأربعة ستضطلع بدور قيادى فى التوجه العربى نحو إفريقيا وإيقاف النفوذ القطروفارسى فيها".
خالد الهيل
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