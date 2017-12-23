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حركة التغيير تحمل حكومة إقليم كردستان العراق مسئولية سلامة المتظاهرين

السبت، 23 ديسمبر 2017 07:50 م
حركة التغيير تحمل حكومة إقليم كردستان العراق مسئولية سلامة المتظاهرين تظاهرات الأكراد


بغداد (أ ش أ)

حملت حركة التغيير فى مجلس محافظة السليمانية العراقية، اليوم السبت ، حكومة إقليم كردستان مسئولية سلامة المتظاهرين فى الإقليم.

وذكرت الحركة - فى بيان أوردته قناة (السومرية) الإخبارية - أن الأزمة التى يعيشها إقليم كردستان هى نتيجة أخطاء حكومة الإقليم وقلة خبراتها وغياب القانون، فضلا عن احتكار الحكام السياسيين كافة الواردات لهم وهو حق شرعى للمواطنين، محملة حكومة الإقليم مسئولية سلامة المتظاهرين.

وأكدت الحركة دعمها للمظاهرات المدنية التى تطالب بتوفير الحرية والعدالة الاجتماعية وتطبيق القانون.

جدير بالذكر أن غالبية مدن إقليم كردستان بدأت الأسبوع الماضى تظاهرات حاشدة للمطالبة بتحسين المعيشة وصرف رواتبهم المتأخرة ، فيما اتسعت التظاهرات إلى مدن أخرى وتم إحراق مقار الأحزاب الكردستانية فى هذه المناطق. 



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