تعرض يخت سياحى لعطل فنى بالقرب من شواطئ حلايب

تعرض يخت سياحى لعطل فنى بالقرب من شواطئ حلايبالسبت، 23 ديسمبر 2017 10:05 م
يخت - أرشيفية
البحر الأحمر - عماد عرفة
أعلنت جمعية الإنقاذ البحرى وحماية البيئة بالبحر الأحمر، تلقيها بلاغًا من طاقم يخت سياحى يدعى "سافيرا" يفيد بتعرضه لعطل فنى فى محركاته خلال رحلة بحرية له، داخل المياه الإقليمية المصرية، بالقرب من شواطئ مدينة حلايب.
وأكد حسن الطيب، رئيس مجلس إدارة جمعية الإنقاذ البحرى، فى بيان له مساء اليوم السبت، على أن اليخت كان عائدا من رحلة بحرية ويقل على متنة 8 أفراد جميعهم من طاقم اليخت.
وأضاف الطيب، فى بيانه، أنه تم إخطار غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر، والقوات البحرية، للتدخل وسحبهم للبر .
المصريات يتألقن فى حفل الدير جيست.. شيريهان أبو الحسن تتألق بتوقيع أميرة الجوهرى.. ياسمين عبد العزيز بتصميم إيلى صعب.. هانى البحيرى اختيار وفاء عامر وحنان مطاوع.. وأمينة خليل تختار بهيج حسين
روسيا تبنى فندق 5 نجوم فى الفضاء للسياح الأثرياء.. مكون من 4 كبائن تطل على المجرة.. و"جيم" وخدمات طبية وواى فاى مجانى.. تكلفة الرحلة 40 مليون دولار للفرد الواحد و20 مليون دولار إضافية لتجربة السير فى الفضاء
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة