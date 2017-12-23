تعرض يخت سياحى لعطل فنى بالقرب من شواطئ حلايب





البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلنت جمعية الإنقاذ البحرى وحماية البيئة بالبحر الأحمر، تلقيها بلاغًا من طاقم يخت سياحى يدعى "سافيرا" يفيد بتعرضه لعطل فنى فى محركاته خلال رحلة بحرية له، داخل المياه الإقليمية المصرية، بالقرب من شواطئ مدينة حلايب.

وأكد حسن الطيب، رئيس مجلس إدارة جمعية الإنقاذ البحرى، فى بيان له مساء اليوم السبت، على أن اليخت كان عائدا من رحلة بحرية ويقل على متنة 8 أفراد جميعهم من طاقم اليخت.

وأضاف الطيب، فى بيانه، أنه تم إخطار غرفة عمليات محافظة البحر الأحمر، والقوات البحرية، للتدخل وسحبهم للبر .