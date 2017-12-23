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انقطاع التيار الكهربى عن رأس غارب بشكل متكرر وتلف الأجهزة الكهربائية

السبت، 23 ديسمبر 2017 10:10 م
انقطاع التيار الكهربى عن رأس غارب بشكل متكرر وتلف الأجهزة الكهربائية انقطاع التيار الكهربى


البحر الأحمر - عماد عرفة

شهدت مدينة رأس غارب، شمال البحر الأحمر، اليوم السبت انقطاع متكرر للتيار الكهربى طوال اليوم، آخرهم منذ ساعتين تقريبا ولم يعد حتى الآن.

من جانبه قال إسلام حربى أحد أهالى رأس غارب أن جميع مناطق المدينة تتعرض منذ صباح اليوم لانقطاع متكرر للتيار الكهربى، أخرها منذ أكثر من ساعتين، مما تسبب لتلف عدد كبير من الأجهزة الكهربائية نتيجة زيادة الأحمال خلال عودة التيار.

 
وأضاف حربى لـ"اليوم السابع"، أن كان مجلس المدينة وهندسة كهرباء رأس غارب تخطر الأهالى عبر صفحاتها على مواقع التواصل الاجتماعى عن مواعيد الصيانة وفصل التيار الكهربى، إلا أن اليوم لم يكن هناك أى تنبيهات بوحود فصل للتيار الكهربى أو وجود أعمال صيانة مما أدى إلى تلف عدة أجهزة كهربائية .
 
من جانبه أكد مصدر بهندسة كهرباء رأس غارب أن هناك عطلا مفاجأ فى المحولات وجار إصلاحه والتحميل مرة أخرى لعودة التيار لجميع مناطق المدينة.


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