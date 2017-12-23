النائب محمد الحمادى: وزيرة التخطيط توافق على رصف 3 طرق فى دمياط

النائب محمد الحمادى: وزيرة التخطيط توافق على رصف 3 طرق فى دمياطالسبت، 23 ديسمبر 2017 10:15 م
الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط
دمياط عبده عبد البارى
أعلن المهندس محمد الحمادى الحصى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن حصوله على موافقة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى على زيادة استثمارات المحافظة لاستكمال رصف 3 طرق بكفر سعد وكفر البطيخ بطول 2200 مترا.
وأوضح الحصى، فى بيان له، عن استكمال رصف طريق أم الرضا حتى مقابر القرية بكفر البطيخ بطول 700 مترا، واستكمال رصف طريق عزب العرب والفاروقية بطول 800 مترا وطريق ترعة النيل من السعدية القبلية حتى منطقة الدناجوة بمركز كفر سعد بطول 700متر.
وأكد "الحصى" أنه ينتظر موافقات أخرى خاصة بباقى المناطق بالقرى داخل مركزى كفر سعد وكفر البطيخ وجار المتابعة حتى التنفيذ.
جدير بالذكر أن استكمال رصف الطرق الثلاث كان مطلبا للعديد من الأهالى منذ أمد بعيد.
المصريات يتألقن فى حفل الدير جيست.. شيريهان أبو الحسن تتألق بتوقيع أميرة الجوهرى.. ياسمين عبد العزيز بتصميم إيلى صعب.. هانى البحيرى اختيار وفاء عامر وحنان مطاوع.. وأمينة خليل تختار بهيج حسين
روسيا تبنى فندق 5 نجوم فى الفضاء للسياح الأثرياء.. مكون من 4 كبائن تطل على المجرة.. و"جيم" وخدمات طبية وواى فاى مجانى.. تكلفة الرحلة 40 مليون دولار للفرد الواحد و20 مليون دولار إضافية لتجربة السير فى الفضاء
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة