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النائب محمد الحمادى: وزيرة التخطيط توافق على رصف 3 طرق فى دمياط

السبت، 23 ديسمبر 2017 10:15 م
النائب محمد الحمادى: وزيرة التخطيط توافق على رصف 3 طرق فى دمياط الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط


دمياط عبده عبد البارى

أعلن المهندس محمد الحمادى الحصى، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن حصوله على موافقة الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى على زيادة استثمارات المحافظة لاستكمال رصف 3 طرق بكفر سعد وكفر البطيخ بطول 2200 مترا.

وأوضح الحصى، فى بيان له، عن استكمال رصف طريق أم الرضا حتى مقابر القرية بكفر البطيخ بطول 700 مترا، واستكمال رصف طريق عزب العرب والفاروقية بطول 800 مترا وطريق ترعة النيل من السعدية القبلية حتى منطقة الدناجوة بمركز كفر سعد بطول 700متر.

وأكد "الحصى" أنه ينتظر موافقات أخرى خاصة بباقى المناطق بالقرى داخل مركزى كفر سعد وكفر البطيخ وجار المتابعة حتى التنفيذ.

جدير بالذكر أن استكمال رصف الطرق الثلاث كان مطلبا للعديد من الأهالى منذ أمد بعيد.

 



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