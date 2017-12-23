المرصد السورى: القوات السورية تقصف مواقع للمعارضة فى الغوطة الشرقية

المرصد السورى: القوات السورية تقصف مواقع للمعارضة فى الغوطة الشرقيةالسبت، 23 ديسمبر 2017 04:37 م
قصف فى سوريا - أرشيفية
أ ش أ
ذكر المرصد السورى لحقوق الإنسان، اليوم السبت، أن القوات السورية قصفت مواقع للمعارضة فى الغوطة الشرقية لدمشق، ما أسفر عن مقتل امرأة وإصابة آخرين بجروح.
وأضاف المرصد، فى بيان نقلته قناة (الحرة) الأمريكية، أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين القوات النظامية السورية ومسلحى المعارضة فى الغوطة الشرقية بدمشق، لافتا إلى أن الاشتباكات امتدت حتى طريق رئيسى يربط بين دمشق وحمص.
وفى سياق آخر، أشار المرصد السورى إلى وقوع عدة انفجارات فى العاصمة السورية دمشق، وكان المرصد، ومقره لندن، قد أعلن - فى وقت سابق - مقتل 7 مدنيين ومسلحين اثنين من قوات سوريا الديمقراطية فى تفجير عربة مفخخة يعتقد أنها تابعة لتنظيم (داعش) الإرهابى عند مدخل بلدة الشحيل بريف دير الزور الشرقى.
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