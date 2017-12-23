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المدعى العام بسلطنة عمان يبدأ زيارة رسمية للسودان تستغرق عدة أيام

السبت، 23 ديسمبر 2017 07:20 م
المدعى العام بسلطنة عمان يبدأ زيارة رسمية للسودان تستغرق عدة أيام الرئيس السودانى عمر البشير


الخرطوم (أ ش أ)

وصل المدعى العام بسلطنة عمان حسين بن على الهلالى إلى الخرطوم اليوم السبت، فى زيارة رسمية للسودان تستغرق عدة أيام.

وتأتى زيارة المسئول العمانى فى إطار الاطلاع على تجربة النيابة العامة فى السودان ، وتبادل الخبرات والزيارات فى هذا المجال، والتدريب المشترك لوكلاء النيابة فى البلدين.

ووصف النائب العام السودانى عمر أحمد محمد - فى بيان صحفى - زيارة المدعى العام العمانى بالمهمة فى إطار تمتين العلاقات فى المجال القانونى ونقل التجارب وتبادل الخبرات ، مشيرا إلى العلاقات المتطورة التى تربط السودان بسلطنة عمان فى كافة المجالات.

ويلتقى المدعى العام العمانى - خلال الزيارة - بعدد من المسئولين السودانيين ، هم رئيس القضاء ورئيس المجلس الوطنى ووزير العدل والمدير العام لقوات الشرطة، ويزور مجمع نيابات الخرطوم والضرائب. 



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