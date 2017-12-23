video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
parlmany
Ads
الأحد، 24 ديسمبر 2017 09:56 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

الشرطة الإسرائيلية تطلق سراح 3 أتراك أوقفتهم بعد "حادث" فى القدس الشرقية

السبت، 23 ديسمبر 2017 11:04 م
الشرطة الإسرائيلية تطلق سراح 3 أتراك أوقفتهم بعد "حادث" فى القدس الشرقية عناصر من الشرطة الإسرائيلية


القدس (أ ف ب)

قررت محكمة إسرائيلية، السبت، إطلاق سراح 3 سياح أتراك غداة توقيفهم إثر "حادث"، وقع بعد صلاة الجمعة فى باحة المسجد الأقصى فى القدس الشرقية المحتلة.

وقال الناطق باسم الشرطة الاسرائيلية ميكى روزنفيلد، لوكالة فرانس برس، أن الأتراك الثلاثة اوقفوا الجمعة بسبب تورطهم "فى حادث فى البلدة القديمة فى القدس بعد الصلاة الاسبوعية فى جبل الهيكل" الاسم الذى يطلقه اليهود على باحة المسجد الاقصى.

وأوقف الرجال الثلاثة بسبب الاعتداء على الشرطة ومقاومة توقيفهم، لكن محكمة القدس الجزائية قررت اطلاق سراحهم فى جلسة عقدت مساء السبت، رافضة طلب الشرطة تمديد توقيفهم لأربعة أيام، حسب ما علم صحافيون وكالة فرانس برس.

وقال المحامى نيك كوافمان لفرانس برس "المحكمة رفضت حجة الشرطة المبنية أساسا على أن (الأتراك الثلاثة) يمكنهم التأثير على تحقيقات الشرطة وبأنهم يشكلون خطرا على المجتمع العام".

وتابع "من الواضح أن هذه القضية قضية ذات اتهامات سياسية والقاضى قرر اطلاق سراحهم"، وتظهر فى تسجيل فيديو وضع على مواقع التواصل الاجتماعى مناوشات بين مجموعة رجال يرتدون قمصانا حمراء مزينة بالعلم التركى والشرطة فى البلدة القديمة فى القدس.

من جهتها، ذكرت وكالة انباء الاناضول التركية القريبة من الحكومة ان اثنين من الرجال الثلاثة يحملان الجنسيتين التركية والبلجيكية.



موضوعات متعلقة..

مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة الشرطة الإسرائيلية

الشرطة الإسرائيلية ترفع درجة الاستعداد مع ترقب الاعتراف بالقدس عاصمة لإسرائيل

الشرطة الإسرائيلية

اطلاق سراح أتراك

حادث

القدس الشرقية



لا تفوتك
وزير النقل: القطار المكهرب يدخل الخدمة خلال عامين

وزير النقل: القطار المكهرب يدخل الخدمة خلال عامين

حراسة المرمى قنبلة تهدد المنتخب فى كأس العالم.. تراجع مستوى الحراس يؤرق كوبر.. مصادر: الجهاز الفنى يدرس الموقف ويبحث عن طرق للتدعيم.. و"ناجى": لدينا وقت طويل لإعداد اللاعبين للمنافسة قبل مونديال روسيا

حراسة المرمى قنبلة تهدد المنتخب فى كأس العالم.. تراجع مستوى الحراس يؤرق كوبر.. مصادر: الجهاز الفنى يدرس الموقف ويبحث عن طرق للتدعيم.. و"ناجى": لدينا وقت طويل لإعداد اللاعبين للمنافسة قبل مونديال روسيا

الكريسماس والأعياد السر وراء زيادة المواليد فى العالم.. دراسة: الشغف لممارسة الجنس يرتفع فى أعياد رأس السنة.. وفى عيد الفطر بالدول الإسلامية.. وأطباء: لهذه الأسباب تزداد الرغبة فى ممارسة العلاقة الزوجية

الكريسماس والأعياد السر وراء زيادة المواليد فى العالم.. دراسة: الشغف لممارسة الجنس يرتفع فى أعياد رأس السنة.. وفى عيد الفطر بالدول الإسلامية.. وأطباء: لهذه الأسباب تزداد الرغبة فى ممارسة العلاقة الزوجية

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة