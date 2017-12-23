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الرئيس العراقى أرسل 3 رسائل بشأن الحوار بين بغداد وأربيل

السبت، 23 ديسمبر 2017 11:00 م
الرئيس العراقى أرسل 3 رسائل بشأن الحوار بين بغداد وأربيل فؤاد معصوم رئيس العراق


بغداد أ ش أ

 كشف شيروان الوائلى مستشار رئيس العراق فؤاد معصوم، اليوم السبت، عن إرسال رئيس الجمهورية 3 رسائل بشأن الحوار بين بغداد وأربيل ، مؤكدا أن الأمور حاليا وصلت إلى طريق يمهد للحوار.

وقال الوائلى ـ فى تصريحات خاصة لقناة (السومرية) الإخبارية ـ إن رئيس الجمهورية أرسل ثلاث رسائل إلى رئيس الوزراء حيدر العبادى وإلى رئيس حكومة إقليم كردستان ، وكذلك السكرتير العام للأمم المتحدة للدعم الفنى بشأن دعوة الطرفين للحوار ، لافتا إلى أنه لم ترد أجوبة رسمية من الأطراف الثلاثة حتى الآن لكن متوقعا أن يبدأ الحوار بعد نهاية العام فورا.

وأضاف أن مبادرة رئيس الجمهورية بدعوة الطرفين للحوار جاءت بعد ما وصلت إليه الأمور بعد الاستفتاء ، مشيرا إلى أن الأمور الآن وصلت إلى طريق يفترض أن يكون هناك حوار بين الإقليم والحكومة الاتحادية وبدعم فنى و"ليس رعاية" من الأمم المتحدة.



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