الجيش الوطنى اليمنى يسيطر على مواقع مختلفة بمنطقة "نهم"السبت، 23 ديسمبر 2017 07:42 م
عناصر الجيش اليمنى
عدن ( أ ش أ)
تمكن الجيش الوطنى اليمنى اليوم السبت من السيطرة على جبال الدشوش وجبل النفاحه وتبة القناصين وجبل المشنه بمديرية نهم بعد معارك عنيفة ضد ميلشيات الحوثى.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية عن الناطق الرسمى باسم المنطقة العسكرية السابعة العقيد عبدالله الشندقى قوله إن المعارك أسفرت عن مصرع أكثر من 28 من مليشيات الحوثى الإمامية وعشرات الجرحى.
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