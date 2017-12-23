الجار الله: الشعب العراقى بدأ بالتململ مثل الشعب اللبنانى المحكوم من إيران





كتب آسر أحمد

نشر الكاتب أحمد الجار الله، رئيس تحرير السياسية الكويتية، تغريدة عبر حسابه الشخصى بموقع التدوينات القصيرة تويتر، تعليقًا على أخر الأوضاع فى العراق.

وقال الجار الله: "رئيس وزراء العراق أمام خيارين أمريكية، أما أن يحمى العراق، من مليشيات إيران والتى وصل تعدادها مائتين وخمسين ألف، أو أن أمريكا ستتدخل بموجب اتفاقات العراق مع المليشيات الإيرانية تحكم العراق، الشعب العراقى بدأ بالتململ مثل الشعب اللبنانى المحكوم من إيران، عبر حزب الشيطان".