الإثنين المقبل.. "يوم صندوق تحيا مصر" ينطلق باحتفالية كبرى فى بالشرقية





كتب محمود الضبع

ينطلق "يوم صندوق تحيا مصر" باحتفالية كبرى لأنشطته فى محافظة الشرقية بمدينة الزقازيق صباح الإثنين المقبل 25 ديسمبر الجارى بحضور اللجنة التنفيذية للصندوق، والدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى ورئيس اللجنة التنفيذية للصندوق.

واللواء محمد أمين إبراهيم نصر، أمين الصندوق، والدكتور على جمعة عضو اللجنة التنفيذية للصندوق ومحمد عشماوى المدير التنفيذى للصندوق، وبحضور محافظ الشرقية اللواء خالد سعيد وعدد من القيادات السياسية والتنفيذية بالمحافظة.

ويأتى ذلك فى إطار حرص "صندوق تحيا مصر" على تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتعظيم دور الصندوق فى المشروعات التنموية ودعم مشروعات الشباب وتطوير القرى الأكثر احتياجًا حيث يعتزم الصندوق تنظيم يوم له بشكل دورى فى مختلف محافظات مصر.

وتتضمن الاحتفالية التى ستقام فى استاد الزقازيق عرضًا لفيلم وثائقى عن أهم وأبرز أنشطة صندوق تحيا مصر إلى جانب تكريم عدد من الشباب وتوزيع وتسليم شهادات الأداء المتميز عليهم بعد نجاح تجربتهم فى إدارة عدد من مشروعات تشغيل الشباب والتى أتت بثمارها وتشمل تسليم شهادة الأداء المتميز لشركات النقل المبرد (1,5طن وحمولة 5 أطنان) وتسليم شهادة الأداء المتميز فى امتلاك وإدارة مشروعات صغيرة "تاكسي".

وسيتم توزيع شهادات الشفاء النهائى من فيروس سى وإعلان نتيجة المسح الطبى وعمل التوعية اللازمة للقضاء على فيروس سى نهائيًا فى كل محافظات مصر من خلال حملات يقوم الصندوق بتنفيذها، واستكمالًا للبرنامج تقوم اللجنة التنفيذية بالإعلان عن لحوم الأضاحى المهداه من البنك الإسلامى للتنمية بالمملكة العربية السعودية وتوزيعها مجانًا على المستفيدين.

وفى ختام يوم صندوق تحيا مصر بالمحافظة سيتم افتتاح عدد من المنازل التى تم الانتهاء من تطويرها والتى تندرج تحت مظلة مشروع تطوير القرى الأكثر احتياجًا وذلك فى قرية بنى حسن مركز أولاد صقر.