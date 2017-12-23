الأمير محمد بن سلمان يوجه بعلاج توأم سيامى فلسطينيين بمستشفيات المملكة

الأمير محمد بن سلمان يوجه بعلاج توأم سيامى فلسطينيين بمستشفيات المملكةالسبت، 23 ديسمبر 2017 09:14 م
الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ولى العهد السعودى
الرياض أ ش أ
أصدر ولى العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودى الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، اليوم، توجيهات بنقل التوأم السيامى الفلسطينى حنين وفرح من الأردن إلى المملكة لعلاجهما ودراسة إمكانية فصلهما فى مدينة الملك عبدالعزيز الطبية بالحرس الوطنى فى الرياض عبر طائرة الإخلاء الطبى الخاصة بنقلهم برفقة والدهم.
وذكرت وكالة الأنباء السعودية أن الطفلتين ووالديهما غادروا بالفعل مطار ماركا بعمّان بصحبة نائب رئيس البعثة الطبية السعودية محمد العتيق.
يذكر أن التوأم ، وهما إناث ، تلتصقان فى منطقتى البطن والحوض ولكل منهما طرف سفلى واحد وتشتركان فى طرف سفلى ثالث غير طبيعى ، كما تشتركان فى بعض الأعضاء الداخلية وتحتاجان إلى فحوصات طبية دقيقة للتأكد من الأعضاء المشتركة وإمكانية فصلهما.
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