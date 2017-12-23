اكتشاف بؤرة لانفلونز الطيور بمركز الشهداء بالمنوفية





المنوفية - محمد فتحى

أصدر المهندس هشام بيومى رئيس مركز ومدينة الشهداء بمحافظة المنوفية ، تعليماته بسرعة تحرك لجنة انفلونزا الطيور بقيادة نائب رئيس المدينه وعضوية مدير الإدارة البيطرية بالشهداء وفريقه الطبى ورئيس الوحده المحليه بدنشواى وطبيب الوحدة الصحية بدنشواى والمراقب الصحى ومسؤل البيئة وفريق من العمال والمعدات إلى قرية أبو كلس، لمنزل المواطن أسامة كمال حربى من ناحية أبو كلس وذلك بعد أن تم إبلاغ الوحدة المحلية بأن المواطن المذكور ذهب إلى الوحدة البيطرية للكشف على بعض الدواجن الخاصة به، والتى ظهر عليها بعض الأعراض وتم أخذ العينة من الدواجن وتبين أن العينة إيجابية بمرض أنفلونزا الطيور، وعلى الفور توجهت اللجنة إلى منزل المواطن وتم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية بتطهير المكان بمطهر كلوريد الأمونيوم بعد إعدام الطيور ودفنها بالطريقه السليمة.

مشيرا إلى أنه فى نفس التوقيت تم إبلاغ اللجنة من قبل الطبيبة نجاح رسمى عن وجود طيور بمنزلها مرتبطه بنفس أعراض أنفلونزا الطيور وقد حصلت عليها عن طريق شراؤها من بائع متجول وثم توجهة اللجنة إلى منزلها وتم أعدام الطيور بطريقه صحيه ووضع الكلور والجير الحى وتطهير المكان وما حوله.

وأضاف رئيس مركز ومدينة الشهداء ، فى بيان له أن اللجنه قامت بالبحث فى جميع المناطق المحيطه بالمنزلين وتم التاكد من عدم وجود طيور بها وعمل مسح للمنطقة.

مؤكدا على ضرورة تواصل المواطنين من أبناء المركز مع القيادات التنفيذية، وخاصة فى مثل هذه الحالات والمواقف التى هى فى حاجه لتدخل وتحرك سريع من قبل الجهات المعنية، وحرصا على صحة أبناء قرى مركز ومدينة الشهداء.