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استهداف منزل مفتش الداخلية بمحافظة كركوك العراقية بهجوم مسلح

السبت، 23 ديسمبر 2017 11:16 م
استهداف منزل مفتش الداخلية بمحافظة كركوك العراقية بهجوم مسلح عناصر من الجيش العراقى


بغداد أ ش أ

أعلن المفتش العام لوزارة الداخلية فى محافظة كركوك والمشرف على عمليات تحرير الحويجة، العقيد أركان حمد لطيف، عن تعرض منزله لإطلاق نار من قبل مجموعة من المسلحين.

وقال العقيد أركان حمد لطيف - فى تصريحات لقناة "السومرية" الإخبارية اليوم السبت - إن منزله تعرض لإطلاق نار كثيف من قبل 3 مسلحين مجهولين كانوا يستقلون سيارة، مشيرا إلى أن قوات مكافحة الاٍرهاب اعتقلت المهاجمين، وجارى التحقيق معهم.

يذكر أن محافظة كركوك، تشهد من وقت لأخر أحداثا أمنية متفرقة ولكن بعد سيطرة القوات الأمنية العراقية على المحافظة تراجعت حدة الهجمات.



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