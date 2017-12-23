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إعادة فتح طريق "ابى صيدا – بعقوبة" بعد إغلاقه 3 أيام بمحافظة ديالى العراقية

السبت، 23 ديسمبر 2017 04:55 م
إعادة فتح طريق "ابى صيدا – بعقوبة" بعد إغلاقه 3 أيام بمحافظة ديالى العراقية احتجاجات فى العراق - أرشيفية


أ ش أ

أفاد مصدر محلى فى محافظة ديالى العراقية، اليوم السبت، بإعادة افتتاح طريق (ابى صيدا- بعقوبة) شمال شرق ب‍عقوبة، الذى أُغلق لمدة ثلاثة أيام بسبب احتجاج شعبى.

وقال المصدر - فى تصريح لقناة (السومرية نيوز) العراقية - إن طريق (ابى صيدا- بعقوبة) أعيد فتحه أمام حركة المرور بعد ثلاثة أيام من إغلاقه من قبل الأهالى نتيجة احتجاج شعبى للمطالبة باعتقال عصابة مسلحة.

وأضاف المصدر - الذى فضل عدم الكشف عن اسمه - أن عملية افتتاح الطريق جاءت بعد تعهد القوات الأمنية بالاستجابة لمطالب الأهالى وتعزيز سلطة القانون ومنع أى ظواهر تهدد الاستقرار الداخلى.

كان أهالى قرية ( أبو طابا) فى شمال شرق بعقوبة، قطعوا الأربعاء الماضى طريقا رئيسيا يربط مركز الناحية ببعقوبة يطلق عليه طريق أبو سباع للمطالبة باعتقال عصابة مسلحة متورطة بجرائم قتل عديدة مؤخرا واستهداف منازل الأسر الآمنة.

وفى سياق آخر، أفاد مصدر أمنى فى محافظة ديالى، اليوم، بأن جنديا قتل فى ظروف غامضة قرب منزله فى قرية زهيرات شمال شرقى المحافظة، مضيفًا أن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقا بالحادث لكشف ملابساته والجهة التى تقف وراءه"، وذلك فيما تشهد ديالى أعمال عنف بين فترة وأخرى بعضها بدوافع جنائية وأخرى إرهابية.



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