إحالة 4 من العاملين بمركز حضرى أول دمياط للتحقيق لتغيبهم عن العمل





دمياط معتز الشربيني

أحال الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه، محافظ دمياط، 4 من العاملين بمركز حضرى أول بدمياط لمديرية الشئون الصحية للتحقيق معهم.

كانت لجنة المتابعة بالديوان العام، قد قامت بالمرور على مديريات الخدمات و الوحدات الإدارية التابعة لها للوقوف على الانضباط الإدارى بها، وتبين انصراف (4) من العاملين قبل انتهاء مواعيد العمل الرسمية وبدون إذن مسبق.

وبالعرض على المحافظ قرر إحالة المخالفين لمديرية الشئون الصحية للتحقيق.