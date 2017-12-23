أنور قرقاش نافيا تواصل السعودية مع إسرائيل: "يحدثون العاقل بما لا يعقل"السبت، 23 ديسمبر 2017 08:28 م
أنور قرقاش - وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتى
كتب آسر أحمد
نفى الدكتور أنور قرقاش، وزير الدولة للشئون الخارجية الإماراتى، شائعات تواصل المملكة العربية السعودية مع الكيان الإسرائيلى.
وقال قرقاش، فى تغريدة عبر حسابه الشخصى بموقع التدوينات للقصيرة "تويتر": "كم الأخبار الكاذبة عن تواصل سعودى إسرائيلى مهول، فعلا، حدث العاقل بما لا يُعقل فإن صدّق فلا عقل له، والغريب أن مصدر التلفيق مطبّع وتطبيعه موثق".
انور قرقاش
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