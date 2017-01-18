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عرض عسكرى ضخم لنساء "الحوثى" فى العاصمة اليمنية صنعاء

الأربعاء، 18 يناير 2017 02:00 ص
عرض عسكرى ضخم لنساء "الحوثى" فى العاصمة اليمنية صنعاء

كتب عبد الوهاب الجندى

نظم عدد كبير من نساء جماعة أنصار الله الحوثي اليمنية، عرضًا عسكريًا ضخماً بالأسلحة، لإظهار دعمهن لمليشيات الجماعة ضد الحكومة اليمنية الشرعية.

ونشرت وكالة أنباء رويترز، صورًا للموكب العسكرى الذى نظمه نساء تابعة للحركة أمس الثلاثاء، وهم يحملون الأسلحة الرشاشة والصواريخ المحمولة على الكتف والـ "أر بي جي".

ويسطر مليشيات الحوثى وقوات الرئيس المخلوع على عبد الله صالح، على العاصمة اليمنية صنعاء، ويشن الجيش النظامى اليمنى حربا ضدهما بمساندة التحالف العربى التى تقوده المملكة العربية السعودية.

عرض عسكرى نسائي
عرض عسكرى نسائي

 

نساء الحوثي
نساء الحوثي

 

عرض عسكرى للنساء في اليمن
عرض عسكرى للنساء في اليمن

 

نساء الحوثي فى صنعاء
نساء الحوثي فى صنعاء

 

سيدات يحملن الأسلحة
سيدات يحملن الأسلحة

 

أسحلة بحوزة نساء الحوثي في اليمن
أسحلة بحوزة نساء الحوثي في اليمن

 

نساء جماعة الحوثي يحملن الأسلحة
نساء جماعة الحوثي يحملن الأسلحة

 

سيدة تحمل سلاح
سيدة تحمل سلاح

 

امرأة يمنية تحمل سلاح
امرأة يمنية تحمل سلاح

 

أثناء العرض العسكرى
أثناء العرض العسكرى

 

امرأة تحمل أر بى جي
امرأة تحمل أر بى جي

 

مجموعة من النساء تحمل الأسلحة
مجموعة من النساء تحمل الأسلحة

 

امرأة تحمل صاروخ محمول
امرأة تحمل صاروخ محمول

 

 


عرض عسكرى ضخم لنساء

جماعة أنصار الله الحوثي

على عبد الله صالح



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