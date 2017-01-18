عرض عسكرى ضخم لنساء "الحوثى" فى العاصمة اليمنية صنعاء

عرض عسكرى ضخم لنساء "الحوثى" فى العاصمة اليمنية صنعاءالأربعاء، 18 يناير 2017 02:00 ص
كتب عبد الوهاب الجندى
نظم عدد كبير من نساء جماعة أنصار الله الحوثي اليمنية، عرضًا عسكريًا ضخماً بالأسلحة، لإظهار دعمهن لمليشيات الجماعة ضد الحكومة اليمنية الشرعية.
ونشرت وكالة أنباء رويترز، صورًا للموكب العسكرى الذى نظمه نساء تابعة للحركة أمس الثلاثاء، وهم يحملون الأسلحة الرشاشة والصواريخ المحمولة على الكتف والـ "أر بي جي".
ويسطر مليشيات الحوثى وقوات الرئيس المخلوع على عبد الله صالح، على العاصمة اليمنية صنعاء، ويشن الجيش النظامى اليمنى حربا ضدهما بمساندة التحالف العربى التى تقوده المملكة العربية السعودية.
عرض عسكرى نسائي
نساء الحوثي
عرض عسكرى للنساء في اليمن
نساء الحوثي فى صنعاء
سيدات يحملن الأسلحة
أسحلة بحوزة نساء الحوثي في اليمن
نساء جماعة الحوثي يحملن الأسلحة
سيدة تحمل سلاح
امرأة يمنية تحمل سلاح
أثناء العرض العسكرى
امرأة تحمل أر بى جي
مجموعة من النساء تحمل الأسلحة
امرأة تحمل صاروخ محمول
مارى لوبان تواصل إثارة الجدل.. وتتعهد بتغيير هوية فرنسا.. مرشحة اليمين المتطرف لانتخابات الرئاسة: لارعاية صحية مجانية للأجانب.. ولامكان لاتفاقية شنجن عندنا.. وسنغادر الاتحاد الأوروبى.. والقرم روسية
البرلمان ينقسم حول خفض الجمارك على الأرز والسكر 30%.. نواب يشيدون بالقرار: الخطوة مرهونة بالرقابة على الأسواق.. نائب: يتعارض مع قرار إعفاء السكر من الضرائب.. و"الاقتصادية" تطالب الوزراء بتفسير القرار
لا توجد تعليقات على الخبر
لا يوجد المزيد من التعليقات.
اضف تعليق
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع