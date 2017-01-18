عرض عسكرى ضخم لنساء "الحوثى" فى العاصمة اليمنية صنعاء

كتب عبد الوهاب الجندى

نظم عدد كبير من نساء جماعة أنصار الله الحوثي اليمنية، عرضًا عسكريًا ضخماً بالأسلحة، لإظهار دعمهن لمليشيات الجماعة ضد الحكومة اليمنية الشرعية.

ونشرت وكالة أنباء رويترز، صورًا للموكب العسكرى الذى نظمه نساء تابعة للحركة أمس الثلاثاء، وهم يحملون الأسلحة الرشاشة والصواريخ المحمولة على الكتف والـ "أر بي جي".

ويسطر مليشيات الحوثى وقوات الرئيس المخلوع على عبد الله صالح، على العاصمة اليمنية صنعاء، ويشن الجيش النظامى اليمنى حربا ضدهما بمساندة التحالف العربى التى تقوده المملكة العربية السعودية.



عرض عسكرى نسائي



نساء الحوثي



عرض عسكرى للنساء في اليمن



نساء الحوثي فى صنعاء



سيدات يحملن الأسلحة



أسحلة بحوزة نساء الحوثي في اليمن



نساء جماعة الحوثي يحملن الأسلحة



سيدة تحمل سلاح



امرأة يمنية تحمل سلاح



أثناء العرض العسكرى



امرأة تحمل أر بى جي



مجموعة من النساء تحمل الأسلحة