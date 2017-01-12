نيابة السويس تخلى سبيل طواقم مراكب الصيد العائدة من اليمن

السويس - سيد نون

أخلت نيابة السويس، سبيل الصيادين العائدين من اليمن اليوم، بعد أن افرجت السلطات اليمنية عنهم .

واستمعت النيابة إلى أقوال ثلاثة صيادين من كل مركب، بجانب ميكانيكي كل مركب من مراكب الصيد.

وكانت 3 مراكب صيد وصلت ميناء الأتكة للصيد بالسويس وعلي متنها 72 صياداً كانت السلطات اليمنية احتجزتهم.

وقال مصدر أمني أن الصيادين توجهوا للنيابة العامة تنفيذا لقرار استدعائهم، لإنهاء الاجراءات الخاصة بتغيب المراكب وتجاوزها فترة السروح المحددة في الرخصة.

واستمعت النيابة لشهادة الصيادين الذين أكدوا أنهم خرجوا في رحلة صيد خارج خليج السويس نهاية ديسمبر الماضي، وخلال الصيد في المياه المفتوحة حاصرتهم قوات حرس الحدود اليمنية واجبرتهم على الإبحار باتجاه الشاطئ واحتجزتهم وتحفظت على المركب بتهمة اختراق المياة الاقليمية، وأطلقت سراحهم بعد دفع الغرامة المقرره.

وقررت النيابية عرض الأسماك الموجودة بالمراكب الثلاثة على مفتش الصحة ومفتش اللحوم بمديرية التموين لبيان صلاحيتها للاستهلاك من عدمه،حيث سيتم السماح ببيعها إذا كانت سليمة .