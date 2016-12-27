أخبار اليمن..مليشيات الحوثى تعدم 3 أسرى فى تعز

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أعدمت مليشيات الحوثيين وصالح، 3 أسرى من الجيش الوطنى، بمحافظة تعز جنوبى اليمن، بعد فشل عملية تبادل أسرى كان مقررا أن تتم أمس الأحد.

ذكرت ذلك قناة "سكاى نيوز" اليوم الاثنين، موضحة أن المليشيات رفضت إجراء عملية التبادل، بعد أن قالت أن الأسرى الموجودين لدى الجيش هم من أنصار الحوثيين فى (إب وتعز)، وليسوا من أفراد الجماعة ذاتها.

وفى سياق آخر، قُتل طفلان إثر سقوط قذيفة أطلقتها المليشيات على منطقة الدمينة غربى مدينة تعز.