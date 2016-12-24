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وزارة الخارجية: الإفراج عن 49 مصريًا كانوا محتجزين فى اليمن

السبت، 24 ديسمبر 2016 02:47 م
وزارة الخارجية: الإفراج عن 49 مصريًا كانوا محتجزين فى اليمن وزير الخارجية سامح شكرى

كتب - أحمد جمعة

صرح المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية، بأنه تم أمس الجمعة الإفراج عن المواطنين المصريين المحتجزين فى مدينة صنعاء باليمن، وذلك بعد جهود واتصالات مكثفة قام بها سفير مصر فى اليمن يوسف الشرقاوى، والذى يمارس مهام عمله من الرياض، بالتعاون والتنسيق مع أجهزة الدولة المعنية.
 
وأوضح المتحدث باسم الخارجية المستشار أحمد أبو زيد فى بيان صحفى، اليوم السبت، أن المواطنين المحتجزين، وعددهم يقدر نحو 49 مواطنًا، قد عادوا إلى أماكن إقامتهم فى مدينة الحديدة، وأن السفير المصرى تلقى عدة اتصالات من ذوى المواطنين للإعراب عن الشكر لجهود وزارة الخارجية فى الإفراج عن أبناءهم، مؤكدين حسن التعامل مع أبناءهم خلال فترة الاحتجاز. 
 
وأشار إلى أن السفير المصرى يتابع حاليًا إجراءات عودة المواطنين إلى أرض الوطن، مناشدا كافة المواطنين المصريين المتواجدين باليمن باتخاذ أقصى درجات الحذر من خلال الإبتعاد عن أماكن الاشتباكات حرصا على حياتهم.
 
الجدير بالذكر أن جهود السفارة المصرية باليمن تواصلت منذ اللحظة  الأولى للإفراج عن المواطنين المصريين، حيث شملت اتصالات مكثفة مع العديد من المسئولين، فضلا عن المبعوث الأممى لليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وأطراف إقليمية أخرى.   

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